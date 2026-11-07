Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ολλανδία και τη Σερβία, με την αποστολή της να κοστίζει μία… περιουσία!

Η Εθνική Ελλάδας παραμένει αήττητη στη League A του Nations League και ετοιμάζεται για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις του ομίλου, απέναντι σε Ολλανδία (13/11) και Σερβία (16/11).

Στόχος, φυσικά, μία θέση στην πρώτη δυάδα, ώστε να «κλειδώσει» την παρουσία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Το πρωί της Παρασκευής (06/11), ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή των παικτών που θα συμπληρώσουν το «παζλ» του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σε αυτά τα δύο παιχνίδια και μια… ματιά στη συνολική χρηματιστηριακή αξία του συγκεκριμένου ρόστερ, βάσει Transfermarkt, «ζαλίζει».

Το κόστος φτάνει, συνολικά, στα 325 εκατομμύρια ευρώ! Οι δύο ακριβότεροι ποδοσφαιριστές σε αυτή τη σύνθεση για την Εθνική Ελλάδας προέρχονται αμφότεροι από την Premier League. Πρόκειται, φυσικά, για τον Χρήστο Τζόλη και τον Μπάμπη Κωστούλα, οι οποίοι έχουν δει τη χρηματιστηριακή τους αξία να εκτοξεύεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Από εκεί και πέρα, ακολουθούν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Βαγγέλης Παυλίδης, με 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την ακριβότερη 5άδα συμπληρώνει ο Τάσος Δουβίκας, με 25 εκατομμύρια ευρώ.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε αναλυτικά την αξία των παικτών που απαρτίζουν την αποστολή της Εθνικής:

Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Τερματοφύλακες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης.



Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Μανώλης Σάλιακας, Γεώργιος Βαγιαννίδης, Λάζαρος Ρότα, Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Δημήτρης Γιαννούλης.



Μέσοι: Χρήστος Ζαφείρης, Νεκτάριος Τριαντής, Δημήτρης Κουρμπέλης, Αθανάσιος Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γεώργιος Μασούρας, Αλέξανδρος Κυζιρίδης, Αναστάσιος Μπακασέτας, Ηλίας Κουτσουπιάς.



Επιθετικοί: Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Αναστάσιος Δουβίκας, Ανδρέας Τετέι, Χαράλαμπος Κωστούλας.