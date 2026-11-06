Η Εθνική Ελλάδας ανακοίνωσε τις κλήσεις των παικτών για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Σερβία. Τι άλλαξε σε σύγκριση με τα πρώτα τέσσερα ματς του Nations League;

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της για τη League A του Nations League, με τα δύο τελευταία ματς να είναι κόντρα σε Ολλανδία (13/11) και Σερβία (16/11).

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα παραμένει αήττητη, έχοντας 8 βαθμούς, και κυνηγά μία θέση στους δύο πρώτους του γκρουπ, ώστε να βρεθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της.

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Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή για τα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια και όπως είναι λογικό, υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις, συγκριτικά με τα παιχνίδια Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.

Αρχικά, υπάρχει η επιστροφή του Τάσου Μπακασέτα στην Εθνική Ελλάδας, αλλά και η πρώτη κλήση του Ηλία Κουτσουπιά. Παράλληλα, στην αποστολή επιστρέφουν οι Χατζηδιάκος, Ρότα και Γιαννούλης.

Εκτός παρέμειναν αυτή τη φορά οι Μιχαηλίδης, Ντόη, Κυριακόπουλος, αλλά και ο Μουζακίτης, που αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής Ελπίδων, κόντρα στην Ισλανδία, για μία θέση στην τελική φάση του EURO U21.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην αναμέτρηση στο Άμστερνταμ, κόντρα στην Ολλανδία, δεν θα είναι διαθέσιμοι, λόγω τιμωρίας, οι Μανώλης Σάλιακας και Χρήστος Ζαφείρης.

Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Τερματοφύλακες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης.



Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Μανώλης Σάλιακας, Γεώργιος Βαγιαννίδης, Λάζαρος Ρότα, Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Δημήτρης Γιαννούλης.



Μέσοι: Χρήστος Ζαφείρης, Νεκτάριος Τριαντής, Δημήτρης Κουρμπέλης, Αθανάσιος Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γεώργιος Μασούρας, Αλέξανδρος Κυζιρίδης, Αναστάσιος Μπακασέτας, Ηλίας Κουτσουπιάς.



Επιθετικοί: Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Αναστάσιος Δουβίκας, Ανδρέας Τετέι, Χαράλαμπος Κωστούλας.