Από την αρχή φάνηκε ότι θα είναι «εφιαλτικό» το βράδυ της Εθνικής κόντρα στην Ολλανδία (13/11, 7-0), μιας και όταν δέχεται -τουλάχιστον- πέντε γκολ στο ημίχρονο τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά.

Ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα στην 5η αγωνιστική του Nations League.

Η Εθνική ηττήθηκε με το «βαρύ» 7-0 (13/11) από την Ολλανδία, σε ένα ματς που θα θέλει να… ξεχάσει, αφού η πρόκριση για την 8άδα είναι «ζωντανή».

Η Ολλανδία «ισοφάρισε» τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του Nations League, απέναντι στην Ελλάδα Ένα «εφιαλτικό» βράδυ για την Ελλάδα στην Ολλανδία (13/11, 7-0), με τους «οράνιε» να «ισοφαρίζουν» τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του Nations League.

Προφανώς και μιλάμε για ένα από τα πιο «εφιαλτικά» βράδια της «γαλανόλευκης» στην ιστορία της. Μάλιστα, στον 21ο αιώνα ποτέ ξανά δεν είχε γίνει κάτι ανάλογο.

Η αναμέτρηση με τους «οράνιε» από την αρχή «στράβωσε» για τα καλά, με το 5-0 του ημιχρόνου να τα «λέει» όλα.

Πέντε τέρματα σε μόλις 45’, κάτι που μόνο συχνά δεν βλέπουμε. Για την ακρίβεια, στην Ελλάδα έχει ξαναγίνει ακόμα δύο φορές σε όλη την ιστορία της.

🚨🚨| Netherlands get their BIGGEST Nations League win ever after defeating Greece 7-0.👏



This is also Xavi's biggest victory in his coaching career. pic.twitter.com/N2NYtig8zH — Kalshi FC (@KalshiFC) November 13, 2026

Πότε είχε δεχτεί πέντε γκολ σε 45’ η Εθνική;

Για να τις βρούμε θα πρέπει να «ψάξουμε» πάρα πολύ και να κάνουμε μία μεγάλη «διαδρομή» προς τα πίσω στον χρόνο.

Η τελευταία φορά είναι «τοποθετημένη» τον Μάρτη του 1938, όταν η Ουγγαρία για τα προκριματικά του Μουντιάλ είχε «διαλύσει» την Ελλάδα με 11-1.

Μάλιστα, τότε οι Μαγυάροι είχαν σκοράρει επτά τέρματα, στα πρώτα 41 λεπτά της αναμέτρησης.

Γυρνάμε ακόμα πιο πίσω και πηγαίνουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920, όταν και η Ελλάδα αντιμετώπιζε τη Σουηδία.

🇬🇷 Greece's 3 heaviest defeats in history:



1. 🇭🇺 Hungary 11-1 Greece 🇬🇷 — March 25, 1938

2. 🇸🇪 Sweden 9-0 Greece 🇬🇷 — August 28, 1920

3. 🇷🇴 Romania 8-1 Greece 🇬🇷 — May 25, 1930 pic.twitter.com/mcJtidAEPH — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 13, 2026

Οι Σκανδιναβοί έστησαν «πάρτι» και κέρδισαν με 9-0, σε ένα ματς που έμεινε στην ιστορία για λάθος λόγους. Τι έχουν αυτά τα δύο παιχνίδια, με εκείνο με την Ολλανδία;

«Συνθέτουν» τις τρεις πιο «βαριές» ήττες της Ελλάδας στην ιστορία της, σε επίσημα ματς, ενώ όλα είχαν ξεκινήσει πολύ «στραβά» από την αρχή.

Greece 🇬🇷 needed at least a minimal defeat in Amsterdam, but it turned out a complete disaster. pic.twitter.com/C5q0coI4Ei — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 13, 2026

Δείτε ΕΔΩ τις πιο «βαριές» ήττες της Ελλάδας.