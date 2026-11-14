Ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα στην 5η αγωνιστική του Nations League.
Η Εθνική ηττήθηκε με το «βαρύ» 7-0 (13/11) από την Ολλανδία, σε ένα ματς που θα θέλει να… ξεχάσει, αφού η πρόκριση για την 8άδα είναι «ζωντανή».
Προφανώς και μιλάμε για ένα από τα πιο «εφιαλτικά» βράδια της «γαλανόλευκης» στην ιστορία της. Μάλιστα, στον 21ο αιώνα ποτέ ξανά δεν είχε γίνει κάτι ανάλογο.
Η αναμέτρηση με τους «οράνιε» από την αρχή «στράβωσε» για τα καλά, με το 5-0 του ημιχρόνου να τα «λέει» όλα.
Πέντε τέρματα σε μόλις 45’, κάτι που μόνο συχνά δεν βλέπουμε. Για την ακρίβεια, στην Ελλάδα έχει ξαναγίνει ακόμα δύο φορές σε όλη την ιστορία της.
Πότε είχε δεχτεί πέντε γκολ σε 45’ η Εθνική;
Για να τις βρούμε θα πρέπει να «ψάξουμε» πάρα πολύ και να κάνουμε μία μεγάλη «διαδρομή» προς τα πίσω στον χρόνο.
Η τελευταία φορά είναι «τοποθετημένη» τον Μάρτη του 1938, όταν η Ουγγαρία για τα προκριματικά του Μουντιάλ είχε «διαλύσει» την Ελλάδα με 11-1.
Μάλιστα, τότε οι Μαγυάροι είχαν σκοράρει επτά τέρματα, στα πρώτα 41 λεπτά της αναμέτρησης.
Γυρνάμε ακόμα πιο πίσω και πηγαίνουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920, όταν και η Ελλάδα αντιμετώπιζε τη Σουηδία.
Οι Σκανδιναβοί έστησαν «πάρτι» και κέρδισαν με 9-0, σε ένα ματς που έμεινε στην ιστορία για λάθος λόγους. Τι έχουν αυτά τα δύο παιχνίδια, με εκείνο με την Ολλανδία;
«Συνθέτουν» τις τρεις πιο «βαριές» ήττες της Ελλάδας στην ιστορία της, σε επίσημα ματς, ενώ όλα είχαν ξεκινήσει πολύ «στραβά» από την αρχή.
Δείτε ΕΔΩ τις πιο «βαριές» ήττες της Ελλάδας.