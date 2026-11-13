Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον των φιλάθλων για τον καθοριστικό αγώνα της Εθνικής Ελπίδων απέναντι στην Ισλανδία (16/11, 19:00) ο οποίος θα κρίνει το εισιτήριο για τα τελικά του Euro 2027.

Μετά το 1-1 που απέσπασε στο Ρέικιαβικ κόντρα στην Ισλανδία την περασμένη Πέμπτη (12/11), η Εθνική Ελπίδων βρίσκεται μια «ανάσα» από την πολυπόθητη πρόκριση στα τελικά του Euro U21, κάτι που έχει να επιτευχθεί εδώ και 25 χρόνια.

Ο κρίσιμος επαναληπτικός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (16/11, 19:00) στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», με την ΕΠΟ να προσφέρει ελεύθερη είσοδο.

Στόχος αυτής της κίνησης είναι να εξασφαλιστεί η μαζική στήριξη των Ελλήνων φιλάθλων, ώστε οι διεθνείς να πάρουν την απαραίτητη ώθηση για να ολοκληρώσουν τον άθλο τους.

Η ανταπόκριση του κοινού είναι ήδη εντυπωσιακή, καθώς έχουν διατεθεί πάνω από 4.000 δωρεάν εισιτήρια. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι, παρότι δεν υπάρχει αντίτιμο, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουν τη θέση τους μέσω της καθιερωμένης ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Παρακάτω το σχετικό λινκ με τις οδηγίες: