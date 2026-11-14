Το κλίμα στην Εθνική Ελλάδας μετά τη βαριά ήττα από την Ολλανδία, με προβληματισμό, αλλά καμία περίπτωση διάλυσης.

Αποστολή στο Άμστερνταμ: Τάσος Φαραός

Η Εθνική Ελλάδας βίωσε ένα «εφιαλτικό» βράδυ στο Άμστερνταμ, όπου γνώρισε τη βαριά ήττα με 7-0 (13/11) από την Ολλανδία, στην 5η αγωνιστική της League A του Nations League.

Όπως είναι λογικό, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός σε όλη την ομάδα. Από τη διοίκηση, έως τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες, αλλά και κάθε μέλος του επιτελείου. Είναι ένα βράδυ όπου όλοι καλούνται να εξετάσουν τι πήγε λάθος, να γίνει «μάθημα» και να μην επαναληφθεί.

Φυσικά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ούτε διάθεση, για «διάλυση» της ομάδας. Εν αντιθέσει, υπάρχει πίστη για άμεση αντίδραση.

Κάτι που θα παλέψει να κάνει από το επόμενο κιόλας παιχνίδι, στο φινάλε δηλαδή του ομίλου της «γαλανόλευκης», απέναντι στη Σερβία, σε ένα κατάμεστο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Στην τελευταία αγωνιστική, η Εθνική Ελλάδας ψάχνει τη νίκη και είναι αποφασισμένη να «κυνηγήσει» μέχρι τέλους την είσοδό της στα προημιτελικά του Nations League.