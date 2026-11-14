Ένα «εφιαλτικό» βράδυ για την Ελλάδα στην Ολλανδία (13/11, 7-0), με τους «οράνιε» να «ισοφαρίζουν» τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του Nations League.

Ένας πραγματικός «εφιάλτης» για την Ελλάδα, απέναντι στην Ολλανδία (13/11, 7-0).

Οι «οράνιε» έστησαν «πάρτι» στην 5η αγωνιστική του Nations League και «διέλυσαν» την Εθνική.

Σε μία ήττα-μαχαιριά για τη «γαλανόλευκη», καθώς πλέον είναι σε «κίνδυνο» η είσοδός της στα προημιτελικά.

Ωστόσο, όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης, μετά από ένα παιχνίδι που έμεινε στην ιστορία.

Κι όμως, αφού η ομάδα του Τσάβι «ισοφάρισε» τις μεγαλύτερες νίκες στο Nations League, από όταν «γεννήθηκε» ο θεσμός.

🇬🇷 Greece can go out with 11 points 🤯



If 🇩🇪 Germany beat 🇳🇱 the Netherlands on Monday and Greece beat 🇷🇸 Serbia, all three finish on 11. After Friday's 7-0, Greece drop out of that tie. pic.twitter.com/8IlhoS9jsv — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 14, 2026

Η Ολλανδία & οι μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του Nations League

Τα επτά τέρματα διαφορά είναι και τα περισσότερα που έχουμε δει σε αγώνα για την εν λόγω διοργάνωση.

Κι όμως, αφού η Ολλανδία «έπιασε» τις Γερμανία και Αγγλία.

Την πρώτη φορά που είδαμε κάτι ανάλογο έγινε το 2024, όταν και η «μάνσταφ» είχε «διασύρει» τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με 7-0!

Greece in the 2026-27 UEFA Nations League:



▪️ First four games: 3 goals conceded

▪️ Fifth game: 5 goals conceded in first half vs. Netherlands



🥴 pic.twitter.com/mZAfMz8x5F — B/R Football (@brfootball) November 13, 2026

Πάμε σε πιο «φρέσκα» πράγματα και ξανά στη φετινή «έκδοση» του Nations League.

Η Κροατία στο προηγούμενο «παράθυρο» είχε φιλοξενήσει την Αγγλία, σε ένα ματς που είχε μόνο έναν… πρωταγωνιστή.

The Netherlands 𝐓𝐇𝐑𝐀𝐒𝐇 Greece in the Nations League 😳 pic.twitter.com/9kynkRSL8d — B/R Football (@brfootball) November 13, 2026

Τα «τρία λιοντάρια» έκαναν «σκόνη» τους Βαλκάνιους και τους κέρδισαν με 7-0 και μπήκαν και αυτά στα «βιβλία» της ιστορίας!

Κάτι που έγινε και με την Ολλανδία, στην αναμέτρηση, κόντρα στην Εθνική Ελλάδας.

𝐗𝐀𝐕𝐈 𝐁𝐑𝐈𝐍𝐆𝐒 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐅𝐎𝐎𝐓𝐁𝐀𝐋𝐋 𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐍𝐄𝐓𝐇𝐄𝐑𝐋𝐀𝐍𝐃𝐒 🧡🦁🇳🇱



🇳🇱 The Netherlands 𝗥𝗨𝗡 𝗥𝗜𝗢𝗧 against Greece 🔥

⚽ Reijnders 𝗛𝗔𝗧-𝗧𝗥𝗜𝗖𝗞 in just 𝟮𝟭 𝗠𝗜𝗡𝗨𝗧𝗘𝗦 🥶

💪 Timber scores his 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 international goal and goes on… pic.twitter.com/2Mxg6DiWN0 — 433 (@433) November 13, 2026

Δείτε ΕΔΩ τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του Nations League.