Ένας πραγματικός «εφιάλτης» για την Ελλάδα, απέναντι στην Ολλανδία (13/11, 7-0).
Οι «οράνιε» έστησαν «πάρτι» στην 5η αγωνιστική του Nations League και «διέλυσαν» την Εθνική.
Σε μία ήττα-μαχαιριά για τη «γαλανόλευκη», καθώς πλέον είναι σε «κίνδυνο» η είσοδός της στα προημιτελικά.
Ωστόσο, όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης, μετά από ένα παιχνίδι που έμεινε στην ιστορία.
Κι όμως, αφού η ομάδα του Τσάβι «ισοφάρισε» τις μεγαλύτερες νίκες στο Nations League, από όταν «γεννήθηκε» ο θεσμός.
Η Ολλανδία & οι μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του Nations League
Τα επτά τέρματα διαφορά είναι και τα περισσότερα που έχουμε δει σε αγώνα για την εν λόγω διοργάνωση.
Κι όμως, αφού η Ολλανδία «έπιασε» τις Γερμανία και Αγγλία.
Την πρώτη φορά που είδαμε κάτι ανάλογο έγινε το 2024, όταν και η «μάνσταφ» είχε «διασύρει» τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με 7-0!
Πάμε σε πιο «φρέσκα» πράγματα και ξανά στη φετινή «έκδοση» του Nations League.
Η Κροατία στο προηγούμενο «παράθυρο» είχε φιλοξενήσει την Αγγλία, σε ένα ματς που είχε μόνο έναν… πρωταγωνιστή.
Τα «τρία λιοντάρια» έκαναν «σκόνη» τους Βαλκάνιους και τους κέρδισαν με 7-0 και μπήκαν και αυτά στα «βιβλία» της ιστορίας!
Κάτι που έγινε και με την Ολλανδία, στην αναμέτρηση, κόντρα στην Εθνική Ελλάδας.
Δείτε ΕΔΩ τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του Nations League.