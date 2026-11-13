Η Ελλάδα «διασύρθηκε» στην Ολλανδία (13/11, 7-0), αλλά παραμένει στο κόλπο για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Η Εθνική έζησε μία «εφιαλτική» βραδιά στην Ολλανδία, καθώς «διασύρθηκε», χάνοντας με 7-0 (13/11), για την 5η αγωνιστική του Nations League.

Σε μία αναμέτρηση που όλα ξεκίνησαν «στραβά» από πάρα πολύ νωρίς.

Ωστόσο, «γαλανόλευκη» παραμένει ολοζώντανη στο κόλπο της πρόκρισης, συγκατοικώντας πλέον στη 2η θέση με τη Γερμανία (στους οκτώ βαθμούς) και όλα θα κριθούν σε ένα φινάλε-θρίλερ.

Την τελευταία αγωνιστική, το Πανθεσσαλικό παίζει στον «τελικό» με τη Σερβία (16/11, 21:45), την ώρα που η Γερμανία θα παίζει τα ρέστα της υποδεχόμενη την Ολλανδία (16/11, 21:45).

The Netherlands 𝐓𝐇𝐑𝐀𝐒𝐇 Greece in the Nations League 😳 pic.twitter.com/9kynkRSL8d — B/R Football (@brfootball) November 13, 2026

Πώς κλειδώνουμε το εισιτήριο για τους «8»; Τα μαθηματικά είναι ξεκάθαρα. Η Εθνική περνάει αν:

1ο σενάριο: Νικήσουμε τους Σέρβους και οι Γερμανοί δεν πάρουν τη νίκη απέναντι στους Ολλανδούς.

2ο σενάριο: Έρθουμε ισοπαλία με τη Σερβία και την ίδια ώρα η Γερμανία δεν καταφέρει να κερδίσει.

3ο σενάριο: Ακόμα κι αν χάσουμε από τη Σερβία, περνάμε στα προημιτελικά, αρκεί να ηττηθεί και η Γερμανία!

Το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας:

Υπάρχει όμως και μια μεγάλη «παγίδα». Το σενάριο όπου νικάμε εμείς τη Σερβία και ταυτόχρονα η Γερμανία ρίχνει στο… καναβάτσο την Ολλανδία.

Τότε, γίνεται ο απόλυτος χαμός, με τις τρεις ομάδες να είναι στην κορυφή με 11 βαθμούς.

Greece in the 2026-27 UEFA Nations League:



▪️ First four games: 3 goals conceded

▪️ Fifth game: 5 goals conceded in first half vs. Netherlands



🥴 pic.twitter.com/mZAfMz8x5F — B/R Football (@brfootball) November 13, 2026

Σε αυτό το «θρίλερ», η Εθνική μας βγαίνει χαμένη. Γιατί; Στα μεταξύ μας παιχνίδια, και οι τρεις ομάδες θα έχουν από πέντε βαθμούς.

Το «μπαλάκι», λοιπόν, περνάει στη διαφορά τερμάτων (στα μεταξύ μας ματς). Εκεί τα νούμερα είναι αμείλικτα: Η Ολλανδία κάνει πάρτι με +7, η Γερμανία είναι στο -1 και η Ελλάδα κουβαλάει ένα βαρύ -6.

The Netherlands inflict serious damage on Greece as Tijjani Reijnders leads the way with a hat-trick 🤯🇳🇱



Xavi remains unbeaten as Netherlands manager 🔥 pic.twitter.com/i4PRjLck9y — OneFootball (@OneFootball) November 13, 2026

Από τη στιγμή που στο συγκεκριμένο σενάριο η Γερμανία θα έχει νικήσει (άρα το -1 της θα γίνει θετικό), το δικό μας -6 μας καταδικάζει.

Με απλά λόγια: αν προκύψει τριπλή ισοβαθμία, μένουμε οριστικά εκτός δυάδας, εκτός και αν έρθει κάποιο αποτέλεσμα που είναι μακριά από τη λογική!