Ο Ανδρέας Τεττέη έκανε ντεμπούτο με την Εθνική Ελλάδας, μοίρασε ασίστ και γνώρισε την αποθέωση από τη γαλλική «L’Équipe», για την ενέργειά του στο δεύτερο γκολ!

Το βράδυ της 15ης Νοεμβρίου δύσκολα θα το ξεχάσει ο Ανδρέας Τεττέη! Ο επιθετικός της Κηφισιάς, που από τον ερχόμενο Ιανουάριο θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου μέρους, στον αγώνα με τη Σκωτία (15/11, 3-2), για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Βαγγέλης Παυλίδης αισθάνθηκε ενοχλήσεις και δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λοιπόν, έριξε στη «μάχη» τον 24χρονο φορ και εκείνος άρπαξε την ευκαιρία από τα «μαλλιά».

«Στο μέρος, όπου ξεκίνησαν όλα»: Η ομάδα που «μεγάλωσε» τον Τεττέη στο Ole (video) Στο μέρος, όπου όλα ξεκίνησαν. Στο γήπεδο, όπου έγινε η αρχή. Τότε, ήταν ο μικρός Ανδρέας, τώρα ο Τεττέη, που πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Η πρώτη του ποδοσφαιρική «στέγη» μιλάει στο Ole.gr και μας χαρίζει όμορφες αναμνήσεις!

Ήταν διαρκώς δραστήριος και έβαζε προβλήματα στην άμυνα των Σκωτσέζων, με το pressing, αλλά και τις κινήσεις που έκανε.

Μάλιστα, ήταν εκείνος που «σέρβιρε», σε μία υποδειγματική και ταχύτατη αντεπίθεση, το τέρμα που σημείωσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, για να γράψει το 2-0, στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Αφού ξεπέρασε με μία όμορφη ντρίμπλα τον Χάνλεϊ, είδε γήπεδο μπροστά του και δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη, μοιράζοντας την πρώτη του ασίστ στα «γαλανόλευκα».

Πάντως, το συγκεκριμένο γκολ δέχθηκε εγκωμιαστικά σχόλια και από τη γαλλική «L’Équipe». Στη σελίδα της στο X (σ.σ. πρώην Twitter), δημοσίευσε το βίντεο με το δεύτερο γκολ της Εθνική, συνοδεύοντάς του με μία περιγραφή, όπου αποθέωνε την ενέργεια του Ανδρέα Τεττέη!

Αναλυτικά, όσα έγραψε η «L’Équipe», στην ανάρτησή της: «Τι αντεπίθεση με αστραπιαία ταχύτητα από την Ελλάδα, με οδηγό τον Ανδρέα Τεττέη και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο τελείωμα»!