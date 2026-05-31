Υπάρχουν σοβαρές σκέψεις από την ΕΠΟ, ώστε τα πρώτα ματς της Εθνικής για το Nations League να γίνουν στην Τούμπα!

Η Εθνική Ελλάδας έχει μπει σε ρυθμούς προετοιμασίας εν όψει των φιλικών αναμετρήσεων. Η «αφετηρία» θα γίνει τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου εκτός έδρας και την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ωστόσο, το βλέμμα στραμμένο στις υποχρεώσεις της στο Nations League.

Η «γαλανόλευκη» είναι στον δεύτερο όμιλο της League A, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Η πρεμιέρα της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου στη Σερβία, ενώ τρεις ημέρες αργότερα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας και τη Γερμανία.

Οι πρώτες εντός έδρας υποχρεώσεις της Εθνικής θα ακολουθήσουν στις αρχές Οκτωβρίου. Η αρχή θα γίνει απέναντι στην Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και στη συνέχεια κόντρα στη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου. Σε δύο αναμετρήσεις που θα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον.

Μάλιστα, η ΕΠΟ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο τα δύο αυτά παιχνίδια να φιλοξενηθούν στο γήπεδο της Τούμπας. Η έδρα του ΠΑΟΚ είναι ανάμεσα στις βασικές επιλογές της για τα σημαντικά ματς του Nations League, με την τελική απόφαση να αναμένεται να ληφθεί στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την προσεχή Τρίτη (2/6).