Η Εθνική δεν πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Νations League, αλλά «έφτιαξε» κατά πολύ τον «δρόμο» της για το EURO 2028.

Λίγες μόνο ώρες απομένουν, ώστε να ολοκληρωθούν όλοι οι όμιλοι του Nations League.

Η Εθνική τελείωσε την πορεία της σε αυτήν την «έκδοση» της διοργάνωσης και πλέον κοιτάζει μπροστά.

Ποια θα είναι η επόμενή της επίσημη υποχρέωση; Τα προκριματικά του EURO 2028.

“Είστε άξιοι συγχαρητηρίων, είμαι σίγουρος για το EURO”



🗣️ https://t.co/1D2ntTIZS0 — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 17, 2026

Η Ελλάδα, αν και μάζεψε 11 βαθμούς, δεν μπόρεσε να είναι στα προημιτελικά του Nations League.

Μπορεί να μην ήρθε η πρόκριση, αλλά η «γαλανόλευκη» με την πορεία της ήδη ένα «καλύτερο μέλλον».

Η 3η θέση της εξασφάλισε την παρουσία στα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του EURO 2028! Τι σημαίνει αυτό;

Στον «δρόμο» της έχει «αποφύγει» ομάδες με εξαιρετικά ρόστερ! Ποιες είναι αυτές;

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κληρωθεί με τις: Ισπανία, Πορτογαλία, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Βέλγιο, Νορβηγία και Κροατία!

Δηλαδή, δεν θα έχει στον «δρόμο» της μερικές από τις καλύτερες εθνικές ομάδες του κόσμου.

✅ 4 more teams locked their 🇪🇺 EURO 2028 qualifying pot today:



Pot 2: 🇸🇮

Pot 3: 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇸

Pot 4: 🇪🇪



That's 52 of 54. The last 2 meet tomorrow, 🇮🇪 Ireland v 🇽🇰 Kosovo, and the draw is on 6 December.



🎲 Make the draw yourself: https://t.co/HfpRxgBvcI pic.twitter.com/Cl4FKrVOHt — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 16, 2026

Κι αυτό, μόνο και μόνο, επειδή μπόρεσε να «καπακώσει» μία από τρεις πρώτες θέσεις του Nations League!

Το μόνο που απομένει είναι η Εθνική να μάθει τους αντιπάλους της στις 6 Δεκεμβρίου.

Τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του EURO 2028:

1o γκρουπ: Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Νορβηγία, Κροατία

2ο γκρουπ: Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, Κόσοβο ή Ιρλανδία

3ο γκρουπ: Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισραήλ, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Αλβανία, Σκωτία, Ιρλανδία ή Κόσοβο, Ισλανδία

4ο γκρουπ: Κύπρος, Νησιά Φερόε, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Καζακστάν, Λετονία, Σαν Μαρίνο, Λευκορωσία, Εσθονία

5ο γκρουπ: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν