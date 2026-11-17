Η πορεία της Ελλάδας στη League A του Nations League έλαβε «τέλος». Σε ένα όμιλο με Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία τα «πεπραγμένα» της ήταν εντυπωσιακά.
Συνολικά 11 βαθμοί, με τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Ωστόσο, η πρόκριση στα προημιτελικά δεν ήρθε, μιας και έμεινε 3η στην τριπλή ισοβαθμία.
Ένα σενάριο που ελάχιστοι θα περίμεναν, πριν την έναρξη της διοργάνωσης.
Παρ’ όλα αυτά, το 7-0 στο Άμστερνταμ ήταν ένα αποτέλεσμα που δεν επέτρεψε στην Εθνική να έχει πολλές ελπίδες σε αυτό το ενδεχόμενο.
Μέσα σε όλα η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέτυχε και κάτι τρομερό. Έγινε η «καλύτερη 3η» στην ιστορία του θεσμού στη League A!
Κι όμως, αφού ουδέποτε θα δούμε καλύτερη επίδοση από οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
Η «καλύτερη 3η» του Nations League
Σε όποια «έκδοση» και να κοιτάξουμε ποτέ ξανά δεν θα βρούμε κάτι παρόμοιο.
Κι όμως, αν εξαιρέσουμε τη σεζόν 2018-19, που κάθε όμιλος είχε τρεις ομάδες, θα δούμε πως σαν την Ελλάδα καμία χώρα δεν υπήρξε.
Την αμέσως επόμενη σεζόν «καλύτερη 3η» ήταν η Αγγλία που στην ισοβαθμία «έχασε» από τη Δανία στους 10 βαθμούς.
Το 2022-23 η Ελβετία είχε πραγματοποιήσει μία αξιόλογη πορεία και σε έναν όμιλο με Τσεχία, Πορτογαλία και Ισπανία έμεινε προτελευταία με εννέα βαθμούς.
Στην προηγούμενη version της διοργάνωσης οι βαθμοί των 3ων «έπεσαν» αρκετά. Κι αυτό, γιατί ανάμεσα σε Σερβία, Ουγγαρία, Βέλγιο και Σκωτία η τελευταία είχε την καλύτερη επίδοση με επτά βαθμούς!
Για να φτάσουμε στην Ελλάδα. Μάζεψε 11 βαθμούς, έμεινε 3η, με μία συγκομιδή που καμία ομάδα δεν έχει «ξαναδεί».