Συνολικά 11 βαθμοί, αλλά δεν ήταν αρκετοί για την Εθνική, που έγινε «καλύτερη 3η» στην ιστορία της League A του Nations League.

Η πορεία της Ελλάδας στη League A του Nations League έλαβε «τέλος». Σε ένα όμιλο με Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία τα «πεπραγμένα» της ήταν εντυπωσιακά.

Συνολικά 11 βαθμοί, με τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Ωστόσο, η πρόκριση στα προημιτελικά δεν ήρθε, μιας και έμεινε 3η στην τριπλή ισοβαθμία.

Τι «κέρδισε» η Εθνική από την παρουσία της στο Nations League Μπορεί η πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League να χάθηκε, αλλά η 3η θέση έχει πολλά οφέλη για την Εθνική.

Ένα σενάριο που ελάχιστοι θα περίμεναν, πριν την έναρξη της διοργάνωσης.

Παρ’ όλα αυτά, το 7-0 στο Άμστερνταμ ήταν ένα αποτέλεσμα που δεν επέτρεψε στην Εθνική να έχει πολλές ελπίδες σε αυτό το ενδεχόμενο.

Μέσα σε όλα η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέτυχε και κάτι τρομερό. Έγινε η «καλύτερη 3η» στην ιστορία του θεσμού στη League A!

Κι όμως, αφού ουδέποτε θα δούμε καλύτερη επίδοση από οποιαδήποτε άλλη ομάδα.

Incredible stuff in Group A2:



🇩🇪 Germany wins the group in a 11-11-11 split despite needing a 5-0 win over 🇳🇱 to do it.



🇬🇷 Greece goes out despite winning 11 points.



🇷🇸 Serbia avoids direct relegation despite going 0-0-6. pic.twitter.com/0uAjSvHKkq — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 16, 2026

Η «καλύτερη 3η» του Nations League

Σε όποια «έκδοση» και να κοιτάξουμε ποτέ ξανά δεν θα βρούμε κάτι παρόμοιο.

Κι όμως, αν εξαιρέσουμε τη σεζόν 2018-19, που κάθε όμιλος είχε τρεις ομάδες, θα δούμε πως σαν την Ελλάδα καμία χώρα δεν υπήρξε.

Την αμέσως επόμενη σεζόν «καλύτερη 3η» ήταν η Αγγλία που στην ισοβαθμία «έχασε» από τη Δανία στους 10 βαθμούς.

“Είστε άξιοι συγχαρητηρίων, είμαι σίγουρος για το EURO”



🗣️ https://t.co/1D2ntTIZS0 — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 17, 2026

Το 2022-23 η Ελβετία είχε πραγματοποιήσει μία αξιόλογη πορεία και σε έναν όμιλο με Τσεχία, Πορτογαλία και Ισπανία έμεινε προτελευταία με εννέα βαθμούς.

Στην προηγούμενη version της διοργάνωσης οι βαθμοί των 3ων «έπεσαν» αρκετά. Κι αυτό, γιατί ανάμεσα σε Σερβία, Ουγγαρία, Βέλγιο και Σκωτία η τελευταία είχε την καλύτερη επίδοση με επτά βαθμούς!

Για να φτάσουμε στην Ελλάδα. Μάζεψε 11 βαθμούς, έμεινε 3η, με μία συγκομιδή που καμία ομάδα δεν έχει «ξαναδεί».