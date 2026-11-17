Η Εθνική Ελπίδων είναι στην τελική φάση του EURO U21. Ποιοι ποδοσφαιριστές βάζουν «τικ» στα κουτάκια, για την παρουσία τους εκεί;

Η ΕΛΛΑΔΑ πήρε την πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21! Αν και έφτασε με το… ενάμισι πόδι εκτός μπόρεσε να «πετάξει» εκτός την Ισλανδία και το καλοκαίρι την περιμένει μία μεγάλη «πρόκληση».

Οι πιτσιρικάδες της «γαλανόλευκης» θα είναι «παρών» στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας!

Είμαστε στο U21 EURO! 🇬🇷🔥



Με ψυχή, πάθος και καρδιά, η Εθνική Ελπίδων νίκησε την Ισλανδία με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 κ.δ.) και επιστρέφει στην τελική φάση του U21 EURO ύστερα από 25 χρόνια!



ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗ! ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΑΔΑ!



Περηφάνια για όλους, για το μαγικό… pic.twitter.com/EWC0AYGdC6 — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 16, 2026

Για μία διοργάνωση που περίμενε από το 2002! Δηλαδή, έκανε «υπομονή» 25 ολόκληρα χρόνια, για να μπορέσει να είναι στην τελική φάση.

Πλέον, από σήμερα κι όλας θα αρχίσει η προετοιμασία, για όσα θα έρθουν σε λίγους μήνες.

Σε έναν θεσμό που προφανώς υπάρχουν και ένας σημαντικός περιορισμός. Αυτός της ηλικίας, αφού δεν μπορούν να παίξουν όλοι οι ποδοσφαιριστές στη διοργάνωση.

Κανείς παίκτης της Εθνικής Ελπίδων δεν είχε γεννηθεί στην τελευταία της παρουσία στο EURO U21! Η ΕΛΛΑΔΑ είναι στο ΕURO U21, με τους παίκτες του Γιάννη Ταουσιάνη, να παίρνουν μία παλικαρίσια πρόκριση, μετά από πολλά χρόνια!

Ποιοι παίκτες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο ΕURO U21;

Η UEFA έχει θεσπίσει τον κανόνα, ότι ένας παίκτης για να έχει δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να είναι γεννημένος από την 1η Γενάρη του 2004 και έπειτα!

Αυτό σημαίνει ότι στη διοργάνωση θα μπορούν μέχρι και παίκτες που έχουν «κλείσει» το 23ο έτος της ηλικίας του. Ποιοι είναι μερικοί εξ αυτών;

Φυσικά, όσα παιδιά ήταν στην Εθνική Ελπίδων στα Play Offs, με αρκετούς να είναι στο… όριο. Δύο εξ αυτών οι: Αλέξης Καλογερόπουλος και Γιώργος Κούτσιας.

Το ίδιο ισχύει και με τον Χρήστο Μουζακίτη που καλά-καλά δεν έχει «πατήσει» στα 20!

Την ίδια ώρα, τόσο ο Μπάμπης Κωστούλας, όσο και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αφού έχουν γεννηθεί το 2007!

Ο Στέφανος Τζίμας είναι ένας ακόμα παίκτης που μπορεί να δηλώσει «παρών», όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό του, μιας και θα είναι 21 ετών.

Σε μία Εθνική Ελπίδων με πολύ ταλέντο που μένει να φανεί ποιους παίκτες θα έχει στη διάθεσή του τελικά ο Γιάννης Ταουσιάνης.