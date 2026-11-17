Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μίλησε στους παίκτες της Εθνικής Ομάδας, μετά το φινάλε του παιχνιδιού με τη Σερβία.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης μίλησε στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στη League A του Nations League.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έδωσε τα συγχαρητήριά του στους παίκτες για την πορεία τους στην ελίτ της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως η «γαλανόλευκη» θα είναι στην τελική φάση του EURO 2028.

Τι «κέρδισε» η Εθνική από την παρουσία της στο Nations League Μπορεί η πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League να χάθηκε, αλλά η 3η θέση έχει πολλά οφέλη για την Εθνική.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης:

«Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους. Πραγματικά αυτή η πορεία μας στο Nations League με 11 βαθμούς και στο τέλος να μένουμε εκτός στην τριπλή ισοβαθμία από τις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης να ξέρετε είναι άδικο για όλη την προσπάθεια που κάνατε να μην είμαστε στα προημιτελικά.

Όλοι σας είστε άξιοι συγχαρητηρίων, δείξατε μεγάλη αντίδραση μετά την ήττα στην Ολλανδία, ξέρω πόσο σας πόνεσε, όλους μας πόνεσε. Αλλά οι μεγάλες ομάδες αντιδρούν έτσι. Σήμερα ήσασταν καλύτεροι, κυριαρχήσατε και πραγματικά πήραμε το ματς και μας κάνατε περήφανους. Η προσπάθεια δεν σταματάει εδώ.

Πριν αρχίσει αυτή η πορεία είχαμε θέσει κάποιους στόχους, πρώτος ήταν να είμαστε στην τριάδα για να μπούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro, τον πετύχαμε. Δεύτερος στόχος ήταν να δούμε αν μπορούμε να είμαστε στους δύο καλύτερους τρίτους ώστε να μην χρειαστεί να παίξουμε μπαράζ για να είμαστε στο επόμενο League A, το πετύχαμε και αυτό, το πετύχατε και αυτό.

Από εκεί και πέρα ότι ήθελε να προκύψει θα μπορούσε να προκύψει. Μείναμε εκτός στην τριπλή ισοβαθμία με τη Γερμανία και την Ολλανδία. Επειδή πολλά ειπώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα η Γερμανία έριξε πέντε γκολ στην Ολλανδία. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Είστε άξιοι συγχαρητηρίων και είμαι σίγουρος ότι από τον Μάρτιο, τον Ιούνιο, όταν ξεκινήσουν τα προκριματικά του Euro, η θέση μας είναι εκεί.

Καλή συνέχεια να έχετε, καλή επιτυχία με τους συλλόγους σας και στα πρωταθλήματά σας και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Ομοσπονδία είναι δίπλα σας, όλοι είναι δίπλα σας, ότι χρειαστείτε είμαστε εδώ. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε στο Euro».

Δείτε το βίντεο με την ομιλία του Μάκη Γκαγκάτση: