Η Ολλανδία «διέσυρε» την Εθνική (13/11, 7-0), με ένα σκορ που ήρθε ακόμα και αν δεν «απείλησε» όσο άλλες φορές!

«Συντριβή» για την Ελλάδα στην 5η αγωνιστική του Nations League.

Η «γαλανόλευκη» ηττήθηκε με 7-0 από την Ολλανδία, σε ένα ματς-μαχαιριά που μπορεί να της «κοστίσει» την πρόκριση στα προημιτελικά.

The Netherlands 𝐓𝐇𝐑𝐀𝐒𝐇 Greece in the Nations League 😳 pic.twitter.com/9kynkRSL8d — B/R Football (@brfootball) November 13, 2026

Πλέον, όλα θα ξεκαθαρίσουν στην τελευταία «στροφή» της διοργάνωσης. Ωστόσο, αν η Γερμανία μπορέσει να κερδίσει, τότε τα πράγματα γίνουν εξαιρετικά δύσκολα, έως ακατόρθωτα, μετά τον «εφιάλτη» του Άμστερνταμ.

Από την αρχή οι «οράνιε» φάνηκε ότι έχουν τις δυνατότητες να ανεβάσουν πάρα πολύ τον δείκτη του σκορ. Έτσι και αλλιώς, στο ημίχρονο οι δύο ομάδες πήγαν με τον φωτεινό πίνακα να δείχνει 5-0.

Και το έκαναν, στο πιο «φτωχό» τους παιχνίδια σε ό,τι αφορά τις τελικές ευκαιρίες! Κι όμως, αφού η ομάδα του Τσάβι σε όλα τα προηγούμενα ματς στο Nations League είχε ένα πιο «δημιουργικό» ματς!

Greece 🇬🇷 needed at least a minimal defeat in Amsterdam, but it turned out a complete disaster. pic.twitter.com/C5q0coI4Ei — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 13, 2026

Το «παράδοξο» της Ολλανδίας

H Ολλανδία από τις 17 τελικές που είχε, «έφτιαξε» 4.40 xGoals, οκτώ μεγάλες ευκαιρίες, με τις 13 προσπάθειες να είναι στην εστία και τα επτά στα δίχτυα!

Παρ’ όλα αυτά, στα προηγούμενα παιχνίδια οι «οράνιε» είχαν πολλές περισσότερες τελικές, αν και σκόραρε ισάριθμα τέρματα.

🇬🇷 Greece can go out with 11 points 🤯



If 🇩🇪 Germany beat 🇳🇱 the Netherlands on Monday and Greece beat 🇷🇸 Serbia, all three finish on 11. After Friday's 7-0, Greece drop out of that tie. pic.twitter.com/8IlhoS9jsv — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 14, 2026

Για την ακρίβεια, είχαν 88 σουτ στα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια και ποτέ λιγότερα από 19!

Κι όμως, ακόμα και αν η Ολλανδία πέτυχε ένα σκορ που μόνο σπάνια βλέπουμε, αυτό ήρθε σε ένα παιχνίδι που ήταν το πιο «φτωχό» της -τουλάχιστον- δημιουργικά.

Ένα «παράδοξο» στατιστικό που λίγοι θα περίμεναν, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό.