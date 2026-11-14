Αποστολή στο Άμστερνταμ: Τάσος Φαραός
H Eθνική γυρνάει από την Ολλανδία με άσχημες αναμνήσεις. Το «εφιαλτικό» 7-0 (13/11) έχει βάλει σε κίνδυνο την παρουσία της «γαλανόλευκης» στα προημιτελικά του Nations League.
Σε ένα ματς που θα πρέπει να «ξεχαστεί» γρήγορα, αφού ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Σερβία (16/11, 21:45).
Πριν το παιχνίδι με τους «οράνιε» ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε έναν μεγάλο «πονοκέφαλο» στο μυαλό του.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Κουρμπέλης «κουβαλούσε» ένα διάστρεμμα και η συμμετοχή του ήταν αμφίβολη.
Στις πρώτες συγκεντρώσεις της Εθνικής δεν μπόρεσε να βγάλει καθόλου το ομαδικό πρόγραμμα, γι’ αυτό και ακολούθησε ατομικό και θεραπείες.
Στην τελευταία προπόνηση πριν τη σπουδαία αναμέτρηση τα νέα ήταν θετικά, καθώς ο μέσος του Asteras AKTOR συμμετείχε κανονικά.
Μάλιστα, δήλωσε «παρών» και στην ενδεκάδα που είχε δοθεί, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης.
Ωστόσο, ο Νεκτάριος Τριάντης πήρε τη θέση του. Άπαντες θα νόμιζαν πως θα τραυματίστηκε ξανά στο ίδιο σημείο. Όμως, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ένιωσε κάποιες μυϊκές ενοχλήσεις και γι’ αυτό προφυλάχτηκε.
Επομένως, μένει να φανεί ποια θα είναι η κατάστασή του και εν όψει του πολύ σημαντικού παιχνιδιού με τη Σερβία (16/11, 21:45).