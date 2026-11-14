Ο Δημήτρης Κουρμπέλης, αν και ήταν στο βασικό σχήμα για το Ολλανδία – Ελλάδα (13/11, 7-0) δεν έπαιξε, με την απουσία του να μην αφορά το διάστρεμμα που τον ταλαιπωρούσε.

Αποστολή στο Άμστερνταμ: Τάσος Φαραός

H Eθνική γυρνάει από την Ολλανδία με άσχημες αναμνήσεις. Το «εφιαλτικό» 7-0 (13/11) έχει βάλει σε κίνδυνο την παρουσία της «γαλανόλευκης» στα προημιτελικά του Nations League.

Σε ένα ματς που θα πρέπει να «ξεχαστεί» γρήγορα, αφού ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Σερβία (16/11, 21:45).

Greece 🇬🇷 needed at least a minimal defeat in Amsterdam, but it turned out a complete disaster. pic.twitter.com/C5q0coI4Ei — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 13, 2026

Πριν το παιχνίδι με τους «οράνιε» ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε έναν μεγάλο «πονοκέφαλο» στο μυαλό του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Κουρμπέλης «κουβαλούσε» ένα διάστρεμμα και η συμμετοχή του ήταν αμφίβολη.

Στις πρώτες συγκεντρώσεις της Εθνικής δεν μπόρεσε να βγάλει καθόλου το ομαδικό πρόγραμμα, γι’ αυτό και ακολούθησε ατομικό και θεραπείες.

6' → Netherlands 1-0 Greece (Summerville)

12' → Netherlands 2-0 Greece (Reijnders)

18' → Netherlands 3-0 Greece (Reijnders)

33' → Netherlands 4-0 Greece (Reijnders)

40' → Netherlands 5-0 Greece (Timber)

59' → Netherlands 6-0 Greece (Timber)

62' → Netherlands 7-0 Greece… pic.twitter.com/lU1Iv6ppUy — CentreGoals. (@centregoals) November 13, 2026

Στην τελευταία προπόνηση πριν τη σπουδαία αναμέτρηση τα νέα ήταν θετικά, καθώς ο μέσος του Asteras AKTOR συμμετείχε κανονικά.

Μάλιστα, δήλωσε «παρών» και στην ενδεκάδα που είχε δοθεί, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Ωστόσο, ο Νεκτάριος Τριάντης πήρε τη θέση του. Άπαντες θα νόμιζαν πως θα τραυματίστηκε ξανά στο ίδιο σημείο. Όμως, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ένιωσε κάποιες μυϊκές ενοχλήσεις και γι’ αυτό προφυλάχτηκε.

Επομένως, μένει να φανεί ποια θα είναι η κατάστασή του και εν όψει του πολύ σημαντικού παιχνιδιού με τη Σερβία (16/11, 21:45).