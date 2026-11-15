Σιγά-σιγά αρχίζει να ολοκληρώνεται το «παζλ» των ομάδων που θα «αποφύγει» η Εθνική στα προκριματικά του EURO 2028.

Μπορεί η Ολλανδία να «προσγέιωσε» ανώμαλα την Εθνική με το βαρύ 7-0 στο Nations League, όμως, έχει πετύχει ήδη έναν μεγάλο της στόχο!

Κλειδώνοντας τουλάχιστον την 3η θέση στον όμιλο, η «γαλανόλευκη» εξασφάλισε τη θέση της στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας εν όψει της κλήρωσης για τα προκριματικά του EURO2028. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Ότι «γλυτώνουμε» μερικά από τα μεγαλύτερα μεγαθήρια της Ευρώπης, αλλά και «κακούς δαίμονες» του παρελθόντος! Για παράδειγμα, δεν πρόκειται να βρούμε απέναντί μας τη Νορβηγία που «τρύπωσε» κι αυτή στους ισχυρούς, ούτε τη Δανία.

Παράλληλα, η Ελλάδα φιγουράρει σε ένα κλειστό κλαμπ ελίτ ομάδων. Οι 11 που έχουν ήδη «τσεκάρει» το εισιτήριο για το πρώτο γκρουπ είναι οι: Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία και Νορβηγία.

Το παζλ της 12άδας θα ολοκληρωθεί σύντομα. Με την Κροατία και την Τσεχία να παλεύουν για την τελευταία κενή «καρέκλα» στους ισχυρούς!

Οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής

2ο γκρουπ: Σερβία, Τουρκία, Ελβετία, Ουαλία, Τσεχία*, Σουηδία, Αυστρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία, Ουγγαρία, Σλοβενία*, Κόσοβο*.

3ο γκρουπ: Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Σκωτία*, Ιρλανδία*, Ουκρανία, Πολωνία, Γεωργία, Ισραήλ, Αλβανία*, Ισλανδία*.

4ο γκρουπ: Κύπρος, Φινλανδία, Μολδαβία, Νήσοι Φερόε, Αρμενία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Καζακστάν, Λετονία, Σαν Μαρίνο, Λευκορωσία*, Εσθονία*.

5ο γκρουπ: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν.

*Οι ομάδες με αστερίσκο δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει το γκρουπ δυναμικότητάς τους.