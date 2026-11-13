Η Εθνική Ελπίδων έμεινε «όρθια» στην Ισλανδία (12/11, 1-1) και πλέον θα παίξει την πρόκριση στην Ελλάδα, με τον Νίκο Μπότη να προσθέτει ακόμα μία απόκρουση πέναλτι στο «πλούσιο» βιογραφικό του!

Ένα ματς απομένει, ώστε να γνωρίζουμε αν η Εθνική Ελπίδων θα μπορέσει να είναι στην τελική φάση του EURO U21.

Στο παγωμένο Ρέικιαβικ η Ελλάδα ήταν πολύ κοντά στην ήττα, αλλά με ένα αυτογκόλ στις καθυστερήσεις βρήκε τη λύση και η πρόκριση θα παιχτεί στη Λεωφόρο.

Η αλήθεια είναι πως οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στον αγωνιστικό χώρο έκαναν δύσκολη τη δουλειά της ομάδας του Γιάννη Ταουσιάνη. Ωστόσο, το τελικό 1-1 (12/11) είναι ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποδειχθεί «χρυσάφι» εν όψει της ρεβάνς.

Από νωρίς το ματς «στράβωσε» για την Εθνική Ελπίδων, καθώς ο Νόα Άλεν, αλλά και ο Δημήτρης Μοναστηρλής αποχώρησαν με προβλήματα τραυματισμών.

Τη θέση του δεύτερου πήρε ο Νίκος Μπότης, που λίγο αργότερα εξελίχθηκε σε «ήρωα»! Το πώς; Κάνοντας κάτι που ξέρει αρκετά καλά.

Η «πλούσια συλλογή» του Μπότη με αποκρούσεις πέναλτι

O τερματοφύλακας της Πογκόν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 58ο λεπτό. Καλά-καλά, πριν προλάβει να «ζεσταθεί» ήρθε αντιμέτωπος με μία εκτέλεση πέναλτι.

Στο 62ο λεπτό οι Ισλανδοί είχαν τη μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ. Ο Ντανιέλ Σίνγκουρντσον ανέλαβε την ευθύνη, αλλά η κακή του προσπάθεια κατέληξε στην αγκαλιά του Νίκου Μπότη!

Κάπως έτσι, ο Έλληνας πορτιέρε πρόσθεσε ακόμα μία απόκρουση πέναλτι στο «βιογραφικό» του, που παρά το νεαρό της ηλικίας του είναι αρκετά «πλούσιo»!

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Trasnfermarkt, ο 22χρονος τερματοφύλακας έχει «παλέψει» από την άσπρη βούλα συνολικά 17 φορές, μαζί και με φιλικά.

Πόσες εξ αυτών δεν είδε την μπάλα να πηγαίνει στα δίχτυα του; Τις έξι! Δηλαδή, μετράει 35% επιτυχίας ή αποκρούει 1/3 πέναλτι που αντιμετωπίζει!

Ένα ποσοστό που αν μην τι άλλο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.

❄️ Στον πρώτο της αγώνα play-off για την πρόκριση στην τελική φάση του U21 EURO 2027, η Εθνική Ελπίδων αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ισλανδία, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο γήπεδο Thróttarvöllur του Ρέικιαβικ.



⚽️ Η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου… pic.twitter.com/9Zp9jfcFoP — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 12, 2026

Δείτε ΕΔΩ όλα τα πέναλτι που αντιμετώπισε ο Νίκος Μπότης, σύμφωνα με το Transfermarkt.