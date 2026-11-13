Ένα ματς απομένει, ώστε να γνωρίζουμε αν η Εθνική Ελπίδων θα μπορέσει να είναι στην τελική φάση του EURO U21.
Στο παγωμένο Ρέικιαβικ η Ελλάδα ήταν πολύ κοντά στην ήττα, αλλά με ένα αυτογκόλ στις καθυστερήσεις βρήκε τη λύση και η πρόκριση θα παιχτεί στη Λεωφόρο.
Η αλήθεια είναι πως οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στον αγωνιστικό χώρο έκαναν δύσκολη τη δουλειά της ομάδας του Γιάννη Ταουσιάνη. Ωστόσο, το τελικό 1-1 (12/11) είναι ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποδειχθεί «χρυσάφι» εν όψει της ρεβάνς.
Από νωρίς το ματς «στράβωσε» για την Εθνική Ελπίδων, καθώς ο Νόα Άλεν, αλλά και ο Δημήτρης Μοναστηρλής αποχώρησαν με προβλήματα τραυματισμών.
Τη θέση του δεύτερου πήρε ο Νίκος Μπότης, που λίγο αργότερα εξελίχθηκε σε «ήρωα»! Το πώς; Κάνοντας κάτι που ξέρει αρκετά καλά.
Η «πλούσια συλλογή» του Μπότη με αποκρούσεις πέναλτι
O τερματοφύλακας της Πογκόν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 58ο λεπτό. Καλά-καλά, πριν προλάβει να «ζεσταθεί» ήρθε αντιμέτωπος με μία εκτέλεση πέναλτι.
Στο 62ο λεπτό οι Ισλανδοί είχαν τη μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ. Ο Ντανιέλ Σίνγκουρντσον ανέλαβε την ευθύνη, αλλά η κακή του προσπάθεια κατέληξε στην αγκαλιά του Νίκου Μπότη!
Κάπως έτσι, ο Έλληνας πορτιέρε πρόσθεσε ακόμα μία απόκρουση πέναλτι στο «βιογραφικό» του, που παρά το νεαρό της ηλικίας του είναι αρκετά «πλούσιo»!
Σύμφωνα με τα δεδομένα του Trasnfermarkt, ο 22χρονος τερματοφύλακας έχει «παλέψει» από την άσπρη βούλα συνολικά 17 φορές, μαζί και με φιλικά.
Πόσες εξ αυτών δεν είδε την μπάλα να πηγαίνει στα δίχτυα του; Τις έξι! Δηλαδή, μετράει 35% επιτυχίας ή αποκρούει 1/3 πέναλτι που αντιμετωπίζει!
Ένα ποσοστό που αν μην τι άλλο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
Δείτε ΕΔΩ όλα τα πέναλτι που αντιμετώπισε ο Νίκος Μπότης, σύμφωνα με το Transfermarkt.