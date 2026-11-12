Η μεγάλη ώρα για την Εθνική πλησιάζει και θέλει να αποφύγει ένα σενάριο, που μπορεί να τη φέρει μέχρι και τρίτη στον όμιλό της!

Η Ελλάδα έχει βαλθεί να μας «τρελάνει»! Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ήδη βγάλει τη… μισή υποχρέωση και θέλει να «κλειδώσει» την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Με εμφανίσεις που βγάζουν μάτι, η Εθνική μας κρατάει την τύχη στα χέρια της, φιγουράροντας στο ρετιρέ του ομίλου «αγκαλιά» με την Ολλανδία στους οκτώ βαθμούς.

Πιο πίσω, παραμονεύει η Γερμανία με 5 βαθμούς. Με μία νίκη και μία ισοπαλία στα επόμενα ματς, η «γαλανόλευκη» ουσιαστικά τους αφήνει πίσω της σχεδόν σε κάθε πιθανή ισοβαθμία. Υπάρχει όμως ένας τεράστιος «αστερίσκος»!

Ένα εντελώς «τρελό» σενάριο που θα μπορούσε να φέρει τα πάνω κάτω και να βάλει τους Γερμανούς από πάνω μας.

🇬🇷⚽ Οι διεθνείς στέλνουν τις δικές τους ξεχωριστές ευχές στην ΕΠΟ, ενόψει της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυσή της, στις 14 Νοεμβρίου! 🎂



💙 100 χρόνια ιστορίας, υπερηφάνειας και αγάπης για το ελληνικό ποδόσφαιρο!#100YearsAnniversary #HFF100Years #football @HffEpo pic.twitter.com/7O6csSG25d — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 11, 2026

Πώς μπορεί να γίνει αυτή η ανατροπή; Θέλει ένα απίθανο ντόμινο αποτελεσμάτων.

Αρχικά, η Γερμανία «καίγεται» για το απόλυτο 2/2 ώστε να σκαρφαλώσει στους 11 βαθμούς. Αν την ίδια ώρα η Ολλανδία μας κερδίσει στο μεταξύ μας ματς, πάει κι αυτή στους 11. Και αν η Ελλάδα «λυγίσει» τη Σερβία, φτάνει επίσης τους 11.

In focus: The squad 📽️📸 pic.twitter.com/Bug20RpxKL — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 10, 2026

Αποτέλεσμα; Μια επική, τριπλή ισοβαθμία θρίλερ στην κορυφή!

Εκεί το πρώτο κριτήριο, που είναι οι βαθμοί στα μεταξύ μας παιχνίδια, δεν βγάζει νικητή. Όλοι θα είναι απόλυτα ισορροπημένοι στους πέντε. Τι κρίνει το εισιτήριο στο τέλος;

Η διαφορά τερμάτων αποκλειστικά σε αυτές τις μεταξύ μας «μάχες». Εκεί, αν οι Γερμανοί έχουν έστω και ένα γκολ καλύτερο συντελεστή, μπορούν να μας «κλέψουν» την μπουκιά από το στόμα. Γι’ αυτό και η Εθνική προτιμάει να αποφύγει αυτό το ενδεχόμενο.

Σε ένα σενάριο πάντως που μοιάζει πολύ δύσκολο να συμβεί!