Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με μία του ατάκα μπόρεσε να «παρουσιάσει» τα όσα έχει στο μυαλό του, εν όψει του σπουδαίου ματς με την Ολλανδία (13/11, 21:45)!

Μία σπουδαία «μάχη» για την Ελλάδα ξεκινάει σε λίγες ώρες. Η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει την Ολλανδία (13/11, 21:45), για την 5η αγωνιστική του Nations League.

Σε ένα ματς που μπορεί να αποδειχθεί «χρυσάφι», για την πορεία της στη διοργάνωση. Ένα από τα μεγαλύτερα «ερωτηματικά» είναι το πώς θα παραταχθεί η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο.

Έτσι και αλλιώς, ακόμα και η ισοπαλία είναι ένα αποτέλεσμα που μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο. Ωστόσο, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με μία του ατάκα «έδειξε» τα σχέδιά του στη συνέντευξη Τύπου!

Πώς η Εθνική «σφραγίζει» τα προημιτελικά του Nations League απέναντι στην Ολλανδία Yπάρχουν τρία σενάρια που η Εθνική μπορεί να «σφραγίσει» τα προμιτελικά του Nations League απέναντι στην Ολλανδία (13/11, 21:45)!

Τι «έδειξε» η ατάκα του Γιοβάνοβιτς

«Θα είναι η ίδια προσέγγιση όπως με όλα τα παιχνίδια. Τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε απειλητικοί και να διεκδικήσουμε τα αποτελέσματα. Δεν θα έχουν κάποια διαφορά», αυτά ήταν και τα λόγια του Σέρβου τεχνικού σε σχετική ερώτηση που του έγινε.

Σε μία απάντηση που «δείχνει» και μερικά πράγματα που έχει στο μυαλό του.

Η Εθνική στην πορεία της στο Nations League έδειξε διάθεση να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της, έχοντας το θάρρος, για να απειλήσει τις αντίπαλες άμυνες. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν θα δεχόταν ευκαιρίες ή δεν θα είχε το μυαλό της στην άμυνα.

Ωστόσο, εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως δύσκολα μπορεί να γίνει απέναντι σε ομάδες όπως: η Γερμανία και η Ολλανδία.

Γιατί η Εθνική θέλει να αποφύγει την τριπλή ισοβαθμία με Ολλανδία & Γερμανία Η μεγάλη ώρα για την Εθνική πλησιάζει και θέλει να αποφύγει ένα σενάριο, που μπορεί να τη φέρει μέχρι και τρίτη στον όμιλό της!

Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και σε εκείνες τις αναμετήσεις η «γαλανόλευκη» είχε ορισμένες σπουδαίες ευκαιρίες, που άλλες φορές κατέληγαν στα δίχτυα ή «καρδιοχτύπαγαν» τους αντιπάλους της.

Επομένως, όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα δούμε «αλλαγές» στην αναμέτρηση με τους «οράνιε», παρά την κρισιμότητα του ματς.