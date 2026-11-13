Yπάρχουν τρία σενάρια που η Εθνική μπορεί να «σφραγίσει» τα προμιτελικά του Nations League απέναντι στην Ολλανδία (13/11, 21:45)!

Μία από τις πιο σπουδαίες «μάχες» της Εθνικής των τελευταίων ετών. Η Ελλάδα έχει ταξιδέψει στην Ολλανδία (13/11, 21:45), για την 5η αγωνιστική του Nations League.

Σε ένα ματς που μπορεί να κρίνει και το μέλλον της στη διοργάνωση.

Αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες είναι στην κορυφή του ομίλου, με οκτώ βαθμούς, ενώ η Γερμανία ακολουθεί στο -3, με τη Σερβία να είναι «ουραγός», χωρίς να έχει κάνει «σεφτέ».

Γι’ αυτό και καταλαβαίνει κανείς το πόσο κρίσιμη μπορεί να είναι η αναμέτρηση με τους «οράνιε».

Η «γαλανόλευκη» έχει «κλειδώσει» την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, για την κλήρωση του EURO 2028. Όμως, πλέον, βλέπει σε ακόμα πιο σπουδαία πράγματα.

Μάλιστα, υπάρχουν και τρία σενάρια που μπορεί να φέρουν πρόκριση για την Ελλάδα στα προημιτελικά του Nations League σε λίγες ώρες!

Πώς θα συμβεί αυτό; Αν κερδίσει η Εθνική μέσα στην Ολλανδία, χωρίς να «κοιτάει» άλλα αποτελέσματα. Όμως, αν η Σερβία κερδίσει τη Γερμανία τα πράγματα αλλάζουν.

Τότε, η «γαλανόλευκη» ακόμα και με ήττα ή ισοπαλία θα μπορέσει να είναι στην τελική 8άδα.

Σε περίπτωση που έχουμε έναν άλλον συνδυασμό, τότε τα πράγματα θα γίνουν πιο «περίπλοκα».

Κι αυτό, γιατί πολλά σενάρια θα είναι «ανοιχτά», μέχρι και η τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή. Ωστόσο, όλα μπορεί να έχουν τελειώσει το βράδυ, μόνο και αν η Εθνική πάρει το «τρίποντο» ή αν η Σερβία κάνει ένα μεγάλο «δώρο»!