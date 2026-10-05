Mία ΕΛΛΑΔΑΡΑ να την… πεις στο ποτήρι. Τα όσα έκανε στην πρώτη διακοπή της σεζόν ήταν «μαγικά».
Έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές στη League A του Nations League είναι στην κορυφή του ομίλου και «βλέπει» ακόμα πιο ψηλά.
Το 0-0 (04/10) με τη Γερμανία ήταν ένα από τα πιο καθοριστικά αποτελέσματα. Κι αυτό, γιατί εξασφάλισε πως σε κάθε πιθανή ισοβαθμία μαζί της θα έχει το «πάνω χέρι».
Όμως, για να μείνει η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς όρθια στην Τούμπα έπρεπε να προχωρήσει σε σημαντικές «αλλαγές» στο ημίχρονο.
Η «μεταμόρφωση» της Εθνικής
Η αλήθεια είναι πως η «γαλανόλευκη» δέχτηκε πολλή πίεση και λίγο έλειψε να δεχτεί γκολ.
Παρ’ όλα αυτά, οι αμυντικές παρεμβάσεις και ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν εκεί, για να «σβήσουν» τους κινδύνους.
Η εικόνα των δύο ημιχρόνων «μιλάει» από μόνη της, για το πόσο διαφορετική ήταν η Ελλάδα στο δεύτερο 45λεπτο.
Στο πρώτο μέρος της συνάντησης η Γερμανία είχε 74% κατοχή μπάλας, «φτιάχνοντας» 13 τελικές, έναντι μόλις μία της Εθνικής.
Μεγάλη διαφορά είχαμε και στα εκτελεσμένα κόρνερ, καθώς τα στατιστικά «έδειξαν» 0-3 στα αποδυτήρια.
Σε ένα ημίχρονο που η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ «γλυκοκοίταζε» το γκολ.
Παρ’ όλα αυτά, στο δεύτερο μέρος είχαμε μία διαφορετική εικόνα, καθώς η Ελλάδα έγινε πιο επιθετική.
Αυτό ανάγκασε τη Γερμανία να είναι πιο «προσεκτική» και να μην έχει το «μυαλό» της μονάχα στο τρίτο μισό.
Η κατοχή παρέμεινε στα πόδια της, αλλά έπεσε στο 67%. Η πιο μεγάλη διαφοροποίηση είχε να κάνει με τις τελικές προσπάθειες.
Η Ελλάδα «ανέβηκε» στις τέσσερις, ενώ μπόρεσε να «ρίξει» τους φιλοξενούμενους στις οκτώ, με τα κόρνερ να είναι 2-0 υπέρ της!
Οι μεγάλες ευκαιρίες ήταν σταθερές, καθώς κάθε ομάδα είχε από μία σε κάθε ημίχρονο.
Ωστόσο, αν η Εθνική δεν «άλλαζε» κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να είχε συμβεί. Σε ένα ματς που είχε δύο «πρόσωπα» και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο.