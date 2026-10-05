Η Εθνική άντεξε και κράτησε στο «μηδέν» τη Γερμανία (04/10, 0-0) έχοντας «αλλάξει» για τα καλά την εικόνα της, ανάμεσα στα δύο ημίχρονα.

Mία ΕΛΛΑΔΑΡΑ να την… πεις στο ποτήρι. Τα όσα έκανε στην πρώτη διακοπή της σεζόν ήταν «μαγικά».

Έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές στη League A του Nations League είναι στην κορυφή του ομίλου και «βλέπει» ακόμα πιο ψηλά.

Το 0-0 (04/10) με τη Γερμανία ήταν ένα από τα πιο καθοριστικά αποτελέσματα. Κι αυτό, γιατί εξασφάλισε πως σε κάθε πιθανή ισοβαθμία μαζί της θα έχει το «πάνω χέρι».

Όμως, για να μείνει η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς όρθια στην Τούμπα έπρεπε να προχωρήσει σε σημαντικές «αλλαγές» στο ημίχρονο.

Η «μεταμόρφωση» της Εθνικής

Η αλήθεια είναι πως η «γαλανόλευκη» δέχτηκε πολλή πίεση και λίγο έλειψε να δεχτεί γκολ.

Παρ’ όλα αυτά, οι αμυντικές παρεμβάσεις και ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν εκεί, για να «σβήσουν» τους κινδύνους.

Η εικόνα των δύο ημιχρόνων «μιλάει» από μόνη της, για το πόσο διαφορετική ήταν η Ελλάδα στο δεύτερο 45λεπτο.

Στο πρώτο μέρος της συνάντησης η Γερμανία είχε 74% κατοχή μπάλας, «φτιάχνοντας» 13 τελικές, έναντι μόλις μία της Εθνικής.

Μεγάλη διαφορά είχαμε και στα εκτελεσμένα κόρνερ, καθώς τα στατιστικά «έδειξαν» 0-3 στα αποδυτήρια.

Σε ένα ημίχρονο που η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ «γλυκοκοίταζε» το γκολ.

Παρ’ όλα αυτά, στο δεύτερο μέρος είχαμε μία διαφορετική εικόνα, καθώς η Ελλάδα έγινε πιο επιθετική.

Αυτό ανάγκασε τη Γερμανία να είναι πιο «προσεκτική» και να μην έχει το «μυαλό» της μονάχα στο τρίτο μισό.

Η κατοχή παρέμεινε στα πόδια της, αλλά έπεσε στο 67%. Η πιο μεγάλη διαφοροποίηση είχε να κάνει με τις τελικές προσπάθειες.

Η Ελλάδα «ανέβηκε» στις τέσσερις, ενώ μπόρεσε να «ρίξει» τους φιλοξενούμενους στις οκτώ, με τα κόρνερ να είναι 2-0 υπέρ της!

Οι μεγάλες ευκαιρίες ήταν σταθερές, καθώς κάθε ομάδα είχε από μία σε κάθε ημίχρονο.

Ωστόσο, αν η Εθνική δεν «άλλαζε» κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να είχε συμβεί. Σε ένα ματς που είχε δύο «πρόσωπα» και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο.