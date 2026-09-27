Η Ελλάδα βρίσκει απέναντί της μία «αλλαγμένη» Γερμανία (27/09, 21:45), καθώς ο Γιούργκεν Κλοπ έχει βάλει από την αρχή τους κανόνες του.

Η Γερμανία αποφάσισε να αλλάξει τα πάντα, μετά τον αποκλεισμό της από την Παραγουάη στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η πρώτη μεγάλη διαφοροποίηση από το καλοκαίρι έχει να κάνει με την τεχνική ηγεσία.

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν είπε «αντίο» και στη θέση του ήρθε ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος επέστρεψε στην προπονητική, μετά από αρκετά χρόνια.

Η επική ιστορία γενεθλίων του Κλοπ & η συνάντηση με τον Ρεχάγκελ (video) Ο Γιούργκεν Κλοπ αποκάλυψε μία επική ιστορία από τα γενέθλιά του που είχε και μία απρόσμενη συνάντηση με τον Ότο Ρεχάγκελ!

Η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να δει αυτή τη «νέα Γερμανία» από τα πρώτα της βήματα, αφού οι δύο ομάδες κοντραρίζονται για τη 2η αγωνιστική του Nations League.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδια του πρώην τεχνικού της Λίβερπουλ στην πατρίδα του.

Having Jürgen Klopp back on the touchline >#NationsLeague pic.twitter.com/cAbZUjVVhn — UEFA EURO (@UEFAEURO) September 26, 2026

Οι αλλαγές του Κλοπ στη Γερμανία

Ο Γιούργκεν Κλοπ στην προσπάθειά του να επαναφέρει τις επιτυχίες στη Γερμανία έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές.

Όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και σε όσα αφορούν την πειθαρχία και τον τρόπο σκέψης της ομάδας του.

Η «Bild», πριν από λίγες ημέρες, παρουσίασε τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν από τη θητεία του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

🇩🇪🔥More than 2 years after saying goodbye to #Liverpool, and 18 months of office life as #RedBull’s head of football, #Klopp ran his first training session as #Germany coach.



👀 It was the first step towards his #NationsLeague debut on Thursday against #Xavi’s #Netherlands. pic.twitter.com/hLbjGXFB64 — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) September 23, 2026

Αρχικά, ο πρώην προπονητής της Γερμανίας είχε «ελεύθερη ώρα» στο γεύμα. Οι παίκτες του κλαμπ μπορούσαν να τρώνε από τις 19:00 έως και τις 20:00.

Πλέον, το δείπνο του κλαμπ είναι στις 19:00 ή στις 20:00 ανάλογα το πότε θέλουν οι παίκτες. Όμως, βασική προϋπόθεση είναι να είναι όλοι μαζί.

Όσον αφορά τα κινητά τηλέφωνα κανένας ποδοσφαιριστής δεν έχει το δικαίωμα να τα ακουμπήσει πριν την έναρξη του ματς, ώστε να είναι πιο συγκεντρωμένος στην αναμέτρηση.

Αλλαγές ήρθαν και στους κομμωτές. Ο Γιούργκεν Κλοπ τόνισε πως δεν θέλει να δει κανέναν να κουρεύεται όσο μένει στο ξενοδοχείο, καθώς θα πρέπει να έχει περιποιηθεί το μαλλί του, πριν πάει στην αποστολή.

Τέλος, σημαντικές διαφοροποιήσεις θα έχουμε και στους συγγενείς. Πλέον, όσοι θέλουν να επισκεφτούν ένα οικείο πρόσωπό τους θα πρέπει να είναι κατόπιν συνεννόησης με τον προπονητή και μονάχα σε μεγάλες διοργανώσεις.

Σε μία Γερμανία που η Ελλάδα θα τη βρει αρκετά αλλαγμένη, με το… χεράκι του Γιούργκεν Κλοπ.