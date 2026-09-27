Η Γερμανία αποφάσισε να αλλάξει τα πάντα, μετά τον αποκλεισμό της από την Παραγουάη στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η πρώτη μεγάλη διαφοροποίηση από το καλοκαίρι έχει να κάνει με την τεχνική ηγεσία.
Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν είπε «αντίο» και στη θέση του ήρθε ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος επέστρεψε στην προπονητική, μετά από αρκετά χρόνια.
Η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να δει αυτή τη «νέα Γερμανία» από τα πρώτα της βήματα, αφού οι δύο ομάδες κοντραρίζονται για τη 2η αγωνιστική του Nations League.
Στο πρώτο χρονικά παιχνίδια του πρώην τεχνικού της Λίβερπουλ στην πατρίδα του.
Οι αλλαγές του Κλοπ στη Γερμανία
Ο Γιούργκεν Κλοπ στην προσπάθειά του να επαναφέρει τις επιτυχίες στη Γερμανία έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές.
Όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και σε όσα αφορούν την πειθαρχία και τον τρόπο σκέψης της ομάδας του.
Η «Bild», πριν από λίγες ημέρες, παρουσίασε τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν από τη θητεία του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.
Αρχικά, ο πρώην προπονητής της Γερμανίας είχε «ελεύθερη ώρα» στο γεύμα. Οι παίκτες του κλαμπ μπορούσαν να τρώνε από τις 19:00 έως και τις 20:00.
Πλέον, το δείπνο του κλαμπ είναι στις 19:00 ή στις 20:00 ανάλογα το πότε θέλουν οι παίκτες. Όμως, βασική προϋπόθεση είναι να είναι όλοι μαζί.
Όσον αφορά τα κινητά τηλέφωνα κανένας ποδοσφαιριστής δεν έχει το δικαίωμα να τα ακουμπήσει πριν την έναρξη του ματς, ώστε να είναι πιο συγκεντρωμένος στην αναμέτρηση.
Αλλαγές ήρθαν και στους κομμωτές. Ο Γιούργκεν Κλοπ τόνισε πως δεν θέλει να δει κανέναν να κουρεύεται όσο μένει στο ξενοδοχείο, καθώς θα πρέπει να έχει περιποιηθεί το μαλλί του, πριν πάει στην αποστολή.
Τέλος, σημαντικές διαφοροποιήσεις θα έχουμε και στους συγγενείς. Πλέον, όσοι θέλουν να επισκεφτούν ένα οικείο πρόσωπό τους θα πρέπει να είναι κατόπιν συνεννόησης με τον προπονητή και μονάχα σε μεγάλες διοργανώσεις.
Σε μία Γερμανία που η Ελλάδα θα τη βρει αρκετά αλλαγμένη, με το… χεράκι του Γιούργκεν Κλοπ.