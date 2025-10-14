Η Εθνική Ελπίδων «απέδρασε» από τη Λετονία (14/10, 0-1) με τη νίκη, κάνοντας το 3/3. Πότε είχε συμβεί κάτι παρόμοιο και γιατί η «γαλανόλευκη» ψάχνει διαφορετικό «φινάλε»;

Η Εθνική Ελπίδων έχει «πατήσει» το γκάζι και δεν λέει να το… αφήσει. Μετά τη μεγάλη επιτυχία και τη νίκη στην έδρα της Γερμανίας (10/10, 2-3), έφυγε με ακόμα ένα «τρίποντο» στις βαλίτσες της.

Αυτή τη φορά, από την έδρα της Λετονίας (14/10, 0-1). Μία ομάδα, που δεν είχε το όνομα για να την «τρομάξει», αλλά της έβαλε δύσκολα χάρη στην άμυνά της.

Η σημασία του «απόλυτου» για την Εθνική Ελπίδων, εν όψει EURO U21 Γιατί είναι σημαντικό να διατηρήσει το «απόλυτο» η Εθνική Ελπίδων, κάνοντας το 3/3 στα προκριματικά του EURO U21, εν όψει της διοργάνωσης του 2027;

Ωστόσο, ο Στέφανος Τζίμας «λύτρωσε» τη «γαλανόλευκη» και έδωσε μία νίκη, που μπορεί να αποδειχθεί «χρυσάφι».

Με αυτόν τον τρόπο έγινε το 3/3 στα προκριματικά του EURO U21. Γιατί θέλει να «ξεχάσει» την τελευταία φορά, που κατάφερε κάτι ανάλογο;

Έκανε το 3/3, αλλά θέλει άλλο «φινάλε»

Προφανώς και όταν μία ομάδα ξεκινάει με εννέα βαθμούς στα πρώτα τρία ματς έχει αυξημένες πιθανότητες, για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ωστόσο, η Εθνική Ελπίδων την τελευταία φορά την… πάτησε. Θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω περίπου οκτώ χρόνια, καθώς θα πάμε στις 5 Οκτωβρίου του 2017.

Τότε, η ομάδα του Αντώνη Νικοπολίδη έφευγε με το «τρίποντο» από την έδρα της Μολδαβίας, χάρη στον Μανώλη Σάλιακα και τον Ευθύμη Κουλούρη.

Αυτή ήταν και η τρίτη σερί νίκη στον όμιλό της, καθώς είχαν προηγηθεί οι νίκες στην Ελλάδα με τη Μολδαβία, αλλά και αυτή στη Λευκορωσία.

Μάλιστα, η Εθνική Ελπίδων είχε κάνει και το 4/4 στον όμιλο, καθώς την 4η αγωνιστική κέρδισε και το Σαν Μαρίνο.

Παρ’ όλα αυτά, δεν μπόρεσε να παίξει στην τελική φάση του EURO U21! Κι όμως, έμεινε στην ισοβαθμία με την Κροατία στους 25 βαθμούς και έμεινε 2η, έχοντας μία ακόμα ευκαιρία, μέσω των μπαράζ.

Όμως, η Αυστρία της «γκρέμισε» το όνειρο! Επομένως, η Εθνική Ελπίδων μπορεί να έκανε το 3/3, αλλά θα πρέπει να «προσέχει», για να μην την… πατήσει, όπως πριν από περίπου μία 10ετία.