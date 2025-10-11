Τι να πει κανείς για την απίθανη Εθνική Ελπίδων; Κέρδισε τη Γερμανία (10/10, 2-3), μέσα στο «σπίτι» της και στο τέλος έδειξε τι «σημαίνει» ομάδα!

Μία Εθνική Ελπίδων από… χρυσάφι! Προφανώς, και όταν παίζει μία ομάδα στην έδρα της Γερμανίας, τις περισσότερες φορές είναι το αουτσάιντερ.

Ωστόσο, τα απίθανα «μωρά» του Γιάννη Ταουσιάνη «διέψευσαν» όλα τα προγνωστικά και πέτυχαν μία τεράστια νίκη!

Στη 2η αγωνιστική των προκριματικών του EURO U21 η «γαλανόλευκη» μπόρεσε να κάνει το 2/2, βγάζοντας ψυχή, πάθος και ένταση!

Όλα ξεκίνησαν ιδανικά, καθώς οι Κωνσταντίνος Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας είχαν δώσει προβάδισμα με δύο γκολ, πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί το πρώτο 15λεπτο της αναμέτρησης!

Ωστόσο, οι πιτσιρικάδες της Γερμανίας «χτυπώντας» δύο φορές, μέχρι το 60ο λεπτό μπόρεσαν να φέρουν στα… ίσα το ματς. Παρ’ όλα αυτά, ο Δημήτρης Ράλλης, που πέρασε ως αλλαγή στο 81’ πέτυχε ένα γκολ, που μπορεί να αποδειχθεί «χρυσάφι»!

Όπως είναι λογικά, μετά το τέλος της αναμέτρησης υπήρχαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί. Ανάμεσα στο «χάος» υπήρχε και ένα «κάλεσμα».

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων, Αλέξης Καλογερόπουλος, αγκάλιασε τον Νικόλα Μπότη και προέτρεψε όλους τους συμπαίκτες τους να κάνουν το ίδιο.

Γιατί έγινε αυτό; Επειδή, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού «θυσιάστηκε», για να κρατήσει τους Γερμανούς μακριά από τη νίκη.

Σύμφωνα με το Soafscore είχε την 4η καλύτερη βαθμολογία (7.1) της «επίσημης αγαπημένης», καθώς είχε συνολική πέντε αποκρούσεις.

Ωστόσο, η φάση που τον «σημάδεψε» έγινε λίγο πριν τη λήξη του ματς. Ο νεαρός πορτιέρε είχε μία σύγκρουση με τον Νέλσον Βέιπερ, με αποτέλεσμα να του ανοίξει τη μύτη.

Η Εθνική Ελπίδων είχε τελειώσει τις αλλαγές της. Επομένως, «έσφιξε» τα δόντια και έπαιξε όλο το ματς! Στο τέλος ο Αλέξης Καλογερόπουλος, βλέποντας την «αυτοθυσία» του «κάλεσε» όλη την ομάδα να πανηγυρίσει με τον αφανή «ήρωα»!

Πραγματικά, μία αρχηγική κίνηση!