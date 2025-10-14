Γιατί είναι σημαντικό να διατηρήσει το «απόλυτο» η Εθνική Ελπίδων, κάνοντας το 3/3 στα προκριματικά του EURO U21, εν όψει της διοργάνωσης του 2027;

Η Εθνική Ελπίδων ετοιμάζεται για μία ακόμα εκτός έδρας «μάχη», αυτή τη φορά απέναντι στη Λετονία, για την 3η αγωνιστική του προκριματικού γκρουπ, για το EURO U21, που θα γίνει το 2027.

Μετά τη μεγάλη νίκη κόντρα στη Γερμανία, με το «χρυσό» γκολ του Δημήτρη Ράλλη, λίγο πριν το φινάλε (10/10, 2-3), η «γαλανόλευκη» απέκτησε σοβαρό προβάδισμα, ώστε να τερματίσει στην πρώτη θέση.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν η πρώτη ήττα της Γερμανίας U21, σε φάση προκριματικών, εδώ και τέσσερα ολόκληρα χρόνια!

Γιατί, όμως, είναι σημαντικό η Εθνική Ελπίδων να κάνει το 3/3 και να συνεχίσει το «απόλυτο» στον όμιλό της; Διότι έτσι, θα συνεχίσει να βρίσκεται σε «τροχιά» για την πρωτιά, έχοντας μάλιστα τους Γερμανούς εντός έδρας, στη συνέχεια των αναμετρήσεων.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά, στη σημασία της πρώτης θέσης. Από τα εννέα γκρουπ που έχουν σχηματιστεί στα προκριματικά, οι ομάδες θα τερματίσουν στην κορυφή, θα πάρουν απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση του EURO U21.

Από εκεί και πέρα, απευθείας εισιτήριο θα πάρει και ο καλύτερος δεύτερος (σ.σ. δεν υπολογίζονται οι βαθμοί, που έχουν συγκεντρωθεί απέναντι στους 6ους των ομίλων, καθώς τρία γκρουπ απαρτίζονται από πέντε ομάδες και έξι γκρουπ από έξι ομάδες).

Οι υπόλοιποι οκτώ, που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση των ομίλων τους, θα παίξουν στη διαδικασία των play-offs, ώστε μέσω διπλών αναμετρήσεων, να κερδίσουν μία θέση στο EURO U21.

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής Ελπίδων: