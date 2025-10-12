Η Ελλάδα δίνει ένας ματς-τελικό στη Δανία (12/10, 21:45). Ποια είναι τα «σχέδια» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για τη βασική ενδεκάδα;

Η Ελλάδα δίνει ένα ματς do-or-die στην έδρα της Δανίας (12/10, 21:45), για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ, καθώς μετά την ήττα στο Hampden Park η «γαλανόλευκη» έχει δει τις δύο πρώτες θέσεις να «απομακρύνονται».

Ωστόσο, με νίκη στην Κοπεγχάγη το κλίμα μπορεί να αλλάξει και πολύ γρήγορα. Ποια είναι τα σχέδια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για τη σπουδαία αναμέτρηση.

Η θέση κάτω από τα δοκάρια ακόμη «παίζεται». Πολύ πιθανό είναι το σενάριο, ο Σέρβος τεχνικός να δώσει φανέλα βασικού στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ώστε να «αποφορτίσει» τον Κωνσταντή Τζολάκη, μετά το λάθος του στη Σκωτία. Όμως, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έχει προβάδισμα

Η άμυνα πολύ δύσκολα θα αλλάξει. Μοναδικός ποδοσφαιριστής, που διεκδικεί μία θέση είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης, αντί του Κωνσταντίνου Τσιμίκα.

Στα χαφ ο Χρήστος Μουζακίτης θέλει να μπει… σφήνα στους Δημήτρη Κουρμπέλη και Χρήστο Ζαφείρη. Την ίδια ώρα, σοβαρή υποψηφιότητα για βασικός θέτει και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, για τη θέση του Τάσου Μπακασέτα.

Τα δύο «φτερά» της επίθεσης μοιάζει να έχουν «κλειδώσει», καθώς Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας έχουν τον «πρώτο λόγο». Σε ό,τι αφορά την κορυφή το τοπίο είναι «θολό», καθώς ο Φώτης Ιωαννίδης μπορεί να ξεκινήσει αντί του Βαγγέλη Παυλίδη.

Η πιθανή ενδεκάδα της Εθνικής:

Τζολάκης (Βλαχοδήμος), Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας (Γιαννούλης) Ζαφείρης, Κουρμπέλης (Μουζακίτης), Κωνσταντέλιας (Μπακασέτας), Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης (Ιωαννίδης).