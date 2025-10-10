Απίστευτο, αλλά πέρα για πέρα αληθινό. Η άμυνα της Εθνικής Ελλάδας «πληγώθηκε» σε δύο ματς, όσες φορές είχε σε όλη την «εποχή Ιβάν Γιοβάνοβιτς».

H Εθνική, μετά από τρεις αναμετρήσεις, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι με την… πλάτη στον τοίχο.

Η ήττα από τη Δανία (08/09, 0-3) στο Γ. Καραϊσκάκης και στο Hampden Park από τη Σκωτία (09/10, 3-1) της βάζουν μία δύσκολη «σπαζοκεφαλιά».

Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσης; Να δούμε πόσα ματς είχε δεχτεί στην «εποχή Ιβάν Γιοβάνοβιτς».

Θα παρατηρήσουμε πως ο αριθμός, αν αφαιρέσουμε τα τελευταία δύο ματς είναι πολύ μικρός και «ίσος», με όσα έλαβαν χώρα τον τελευταίο καιρό.

Απίστευτο, αλλά πραγματικό

Ο Σέρβος τεχνικός έκατσε για πρώτη φορά στον πάγκο της Εθνικής τον Σεπτέμβριο του 2024. Από τότε, έχει διατελέσει Ομοσπονδιακός προπονητής για 11 επίσημα ματς.

Πόσα φορές έχει δει την ομάδα του να μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα; Συνολικά 12 φορές!

Ένας πολύ μικρός αριθμός, αν κρίνουμε από τη δυσκολία των ματς που έχει δώσει η «γαλανόλευκη». Ωστόσο, τα μισά από αυτά έχουν προέλθει στις τελευταίες δύο αναμετρήσεις της Εθνικής!

Κι όμως, η Σκωτία και η Δανία μπόρεσαν να σκοράρουν τρεις φορές η κάθεμια απέναντι στην Ελλάδα και την «πλήγωσαν» όσο στα προηγούμενα εννέα ματς.

Ποιες άλλες ομάδες έχουν σκοράρει απέναντι στην «επίσημη αγαπημένη»;

Αυτές είναι, η Αγγλία τέσσερις φορές, η Λευκορωσία μία φορά, αλλά και η Σκωτία ξανά στα μπαράζ ανόδου του Μαρτίου.

Με αυτόν τον τρόπο, η άμυνα της Εθνικής μπόρεσε στα τελευταία δύο παιχνίδια, να «ζήσει» ό,τι στα προηγούμενα εννέα συνολικά.

Αναλυτικά, όλα τα επίσημα ματς της Εθνικής Ελλάδας στην «εποχή Ιβάν Γιοβάνοβιτς»:

Ελλάδα – Φινλανδία 3-0

Ιρλανδία – Ελλάδα 0-2

Αγγλία – Ελλάδα 1-2

Ελλάδα – Ιρλανδία 2-0

Ελλάδα – Αγγλία 0-3

Φινλανδία – Ελλάδα 0-2

Ελλάδα – Σκωτία 0-1

Σκωτία – Ελλάδα 0-3

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

Ελλάδα – Δανία 0-3

Σκωτία – Ελλάδα 3-1