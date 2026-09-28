Ακόμα κι αν δεν πάτησε ούτε λεπτό στον αγωνιστικό χώρο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε για ακόμη μία φορά να βρεθεί στο επίκεντρο και να γράψει τη δική του «ξεχωριστή ιστορία» με τη φανέλα της Πορτογαλίας!
Ο 41χρονος σούπερ σταρ παρέμεινε στον πάγκο καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης της πατρίδας του με τη Νορβηγία για το Nations League.
Σε ένα ματς που η εθνική του πήρε τη νίκη, αλλά για τον αρχηγό του δεν ήταν το… ιδανικό.
Μπορεί εκ πρώτης όψεως η μη χρησιμοποίηση ενός ποδοσφαιριστή να μην αποτελεί κάτι ιδιαίτερο, ωστόσο, όταν πρόκειται για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τα δεδομένα αλλάζουν.
Κι αυτό γιατί είχαν περάσει περισσότερα από 18 χρόνια από την τελευταία φορά που ο Πορτογάλος είχε παρακολουθήσει ολόκληρο επίσημο παιχνίδι της εθνικής του ομάδας από τον πάγκο.
Συγκεκριμένα, αυτό είχε συμβεί στις 15 Ιουνίου 2008. Tότε, η Πορτογαλία είχε γνωρίσει την ήττα με 2-0 από την Ελβετία στη φάση των ομίλων του EURO.
Από τότε, κάθε φορά που ο CR7 βρισκόταν στην αποστολή για επίσημη αναμέτρηση, έπαιρνε χρόνο συμμετοχής.
Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί ακόμα σε δύο περιπτώσεις. Η μία ήταν στις 21 Ιουνίου του 2006, για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, απέναντι στο Μεξικό.
Η δεύτερη είναι πιο πρόσφατη, αφού το 2024 δεν είχε παίξει απέναντι στην Κροατία. Σε ένα ματς που ωστόσο δεν έχει την ίδια «βαρύτητα», αφού ήταν φιλική αναμέτρηση.