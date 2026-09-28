Γίνεται κάποιος παίκτης να «πρωταγωνιστήσει» με την απουσία του; Αν είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο με βεβαιότητα!

Ακόμα κι αν δεν πάτησε ούτε λεπτό στον αγωνιστικό χώρο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε για ακόμη μία φορά να βρεθεί στο επίκεντρο και να γράψει τη δική του «ξεχωριστή ιστορία» με τη φανέλα της Πορτογαλίας!

Ο 41χρονος σούπερ σταρ παρέμεινε στον πάγκο καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης της πατρίδας του με τη Νορβηγία για το Nations League.

🇵🇹 Tudo visto: siga para o balneário!



No domingo, Cristiano Ronaldo não saiu do banco, frente à Noruega. Após o apito final, o astro português foi direto aos balneários e não se juntou à restante equipa no agradecimento aos adeptos.

pic.twitter.com/N8KyR6Yb5q — ZEROZERO (@zerozeropt) September 28, 2026

Σε ένα ματς που η εθνική του πήρε τη νίκη, αλλά για τον αρχηγό του δεν ήταν το… ιδανικό.

Μπορεί εκ πρώτης όψεως η μη χρησιμοποίηση ενός ποδοσφαιριστή να μην αποτελεί κάτι ιδιαίτερο, ωστόσο, όταν πρόκειται για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τα δεδομένα αλλάζουν.

Κι αυτό γιατί είχαν περάσει περισσότερα από 18 χρόνια από την τελευταία φορά που ο Πορτογάλος είχε παρακολουθήσει ολόκληρο επίσημο παιχνίδι της εθνικής του ομάδας από τον πάγκο.

𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐄𝐍𝐂𝐇, 𝐒𝐓𝐈𝐋𝐋 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑 🫡©️



Cristiano Ronaldo was an unused substitute for Portugal for the first time since 2008, but could still be heard supporting his teammates from the bench 💺



🎥 @tv2sport pic.twitter.com/WHCCGaRg3Z — 433 (@433) September 27, 2026

Συγκεκριμένα, αυτό είχε συμβεί στις 15 Ιουνίου 2008. Tότε, η Πορτογαλία είχε γνωρίσει την ήττα με 2-0 από την Ελβετία στη φάση των ομίλων του EURO.

Από τότε, κάθε φορά που ο CR7 βρισκόταν στην αποστολή για επίσημη αναμέτρηση, έπαιρνε χρόνο συμμετοχής.

🚨🇵🇹 Jorge Jesus on why Cristiano Ronaldo was unused sub vs Norway: “I was thinking of Cristiano to come in… but then the game dictates other things.”.



“I felt it wasn't the right time to put him in the game, there are still two more games but it wasn't to protect him… pic.twitter.com/FUuvRvbSkO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2026

Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί ακόμα σε δύο περιπτώσεις. Η μία ήταν στις 21 Ιουνίου του 2006, για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, απέναντι στο Μεξικό.

Η δεύτερη είναι πιο πρόσφατη, αφού το 2024 δεν είχε παίξει απέναντι στην Κροατία. Σε ένα ματς που ωστόσο δεν έχει την ίδια «βαρύτητα», αφού ήταν φιλική αναμέτρηση.