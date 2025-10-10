Η Ελλάδα έφτασε κοντά στην ισοφάριση στα… χασομέρια του ματς με τη Σκωτία (09/10, 3-1). Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είδε έναν τερματοφύλακα χωρίς συμμετοχές στη Νότιγχαμ Φόρεστ να του λέει «όχι»!

Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να «πάρει» κάτι από το ματς απέναντι στη Σκωτία (09/10, 3-1).

Η «γαλανόλευκη» για τα πρώτα 63’ λεπτά έδειχνε να έχει τον απόλυτο έλεγχο του ματς. Όμως, στη συνέχεια «πληγώθηκε». Μέσα σε ελάχιστο χρόνο δέχθηκε τρία γκολ και πλέον η υπόθεση πρόκριση έχει γίνει πολύ δύσκολη.

Λίγες στιγμές, πριν έρθει η «χαριστική βολή» από τους Σκωτσέζους, η Εθνική έφτασε πολύ κοντά στο γκολ.

Στα… χασομέρια ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με ένα απίστευτο σουτ, έφτασε μία… ανάσα από το 2-2! Ωστόσο, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων τού είπε «όχι».

«Αμέτοχος» στη Νότιγχαμ, βασικός στη Σκωτία

Ποιος είναι ο «ήρωας» της τελευταίας στιγμής για την ομάδα του Στιβ Κλαρκ; Ένας τερματοφύλακας, που πήγε πρόσφατα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά δεν παίζει!

Ο Άνγκους Γκαν πήρε μεταγραφή από τη Νόριτς το περασμένο καλοκαίρι, αλλά δεν έχει κάνει ντεμπούτο στην ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου!

🚨🌳 EXCLUSIVE: Nottingham Forest agree deal to sign 29 year old goalkeeper Angus Gunn.



Former Norwich GK joins #NFFC with immediate effect. pic.twitter.com/tNBFBJxEPa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2025

Την ίδια ώρα, παρέμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας, για τους αγώνες της League Phase του Europa League!

Κι όμως, ο Άνγκους Γκαν μοιάζει να μην έχει θέση στη Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά στη Σκωτία είναι βασικός!

What a save from Angus Gunn to keep it at 2-1 🧤⛔️



The best #goalkeeper make big saves, at big moments 🧤👏



We are in a great position, heading into Sunday vs Belarus 🇧🇾 #WorldCupQualifiers #Worldcup pic.twitter.com/FYojWsJP0H — David Scott (@DavidGk1Scott) October 9, 2025

Στα τελευταία ματς «προστάτεψε» την εθνική του και μάλιστα έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτό του Κωνσταντίνου Τσιμίκα.

Μπορεί να μην έχει παιχνίδια στα… πόδια, αλλά στο 90+1’ έκανε μία επέμβαση, που στο τέλος μπορεί να «στείλει» την ομάδα του, μέχρι και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Άλλωστε, ποιος ξέρει τι θα γινόταν αν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σκόραρε στα… χασομέρια στο Hampden Park;