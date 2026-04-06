Τι ισχυρίζεται ένας Μαροκινός δημοσιογράφος, σχετικά με το ντόπινγκ κοντρόλ μετά τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ανάμεσα σε Σενεγάλη και Μαρόκο.

Έπειτα και από τις αποκαλύψεις του Μαροκινού δημοσιογράφου Γιουσέφ Ελ-Ταμσαμάνι, ο τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής εξελίσσεται σε θρίλερ εκτός γηπέδων.

Παρόλο που η Σενεγάλη κέρδισε το Μαρόκο με γκολ στην παράταση, πριν από μερικές εβδομάδες η Αφρικανική Ομοσπονδία αποφάσισε να της αφαιρέσει τον τίτλο και να τον αποδώσει στους Μαροκινούς.

Αυτό έγινε λόγω της απόφασης των Σενεγαλέζων ποδοσφαιριστών να αποχωρήσουν, προσωρινά όπως αποδείχθηκε, από τον αγωνιστικό χώρο, έπειτα από την απόφαση να δοθεί πέναλτι στο Μαρόκο, στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας.

Ωστόσο, ένα νέο «επεισόδιο» ήρθε στο φως, αφού ο Μαροκινός δημοσιογράφος ισχυρίζεται πως οι παίκτες της Σενεγάλης απέφυγαν τον έλεγχο ντόπινγκ, μετά το φινάλε του τελικού.

Αναλυτικά αναφέρει: «Πού είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αντί-ντοπινγκ; Οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν από το γήπεδο 35 λεπτά μετά την τελετή απονομής.

Αυτός δεν είναι αρκετός χρόνος για να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ντόπινγκ, και έχω πηγές στις Βρυξέλλες που έχουν επικοινωνήσει με την CAF και τη WADA, αλλά δεν έχουμε λάβει ακόμη απάντηση. Οι υποψίες αυξάνονται ότι οι παίκτες της Σενεγάλης απέφυγαν τα τεστ ντόπινγκ, και έχω επίσης πληροφορίες για εσωτερικές κρίσεις στην Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Σενεγάλης».