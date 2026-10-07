Κομμάτι της αποχαιρετιστήριας βραδιάς του Λιονέλ Μέσι στο εθνόσημο, ήταν και ένας παίκτης που αγωνίζεται στην Ελλάδα.

Η 6η του Οκτώβρη άνηκε στον Λιονέλ Μέσι. Δικαιωματικά. Και υπήρξε η αφορμή για να γεμίσουν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία και τα social media, φωτογραφίες, βίντεο και θέματα για τον Pulga που τίμησε την Εθνική Αργεντινής για πάνω από δύο δεκαετίες. Το πρόσωπο που έβγαλε τους συμπατριώτες του στον δρόμο ξανά.

Ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε ότι είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να πει αντίο στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, το οποίο τίμησε και με το παραπάνω. Και αυτό συνέβη όπως ήταν λογικό σε ματς… γιορτή. Το οποίο είχε επικεντρωθεί και εστιαστεί, μονάχα σε εκείνον.

Το Μπενίν έκλεισε την τριάδα των προγραμματισμένων φιλικών αναμετρήσεων, υπό την αιγίδα της FIFA φυσικά, στο εν λόγω «παράθυρο» και όπως ήταν λογικό, το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του «μάγου» με το «10» στη φανέλα, ήταν εκείνο που συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα.

Η στόχευση των Αργεντίνων ήταν απλή και σαφής. Όχι κάτι μεγαλειώδες από πλευράς αντιπάλου ούτως ώστε να μην επισκιαστεί το αντίο του Μέσι. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στο Μονουμεντάλ, κάτι σαν λαϊκό προσκύνημα για τον ηγέτη τους. Ο κύκλος του οποίου έκλεισε το βράδυ της 6ης Οκτώβρη.

Και μέρος στο «αντίο» του πήρε και ένας «Έλληνας». Ο λόγος για τον Γιόχαν Ρος του Μπενίν, ο οποίος αγωνίζεται στον Ηρακλή και αγωνίστηκε 91′ στο σημαδειακό ματς όπου ο Μέσι είχε συμμετοχή και στα τρία γκολ της «αλμπισελέστε» (2 ασίστ και ένα γκολ).

Ο άσος των Θεσσαλονικών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γαλλία αλλά «βαστάει» από το Μπενίν, το οποίο και εκπροσωπεί.

Όπως είναι λογικό καθώς ο Γιόχαν Ρος αγωνίζεται στην άμυνα, βρέθηκε αρκετές φορές στον δρόμο του Μέσι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που θα θυμάται κι εκείνος για πάντα. Ο αμυντικός του «Γηραιού» που πήρε μεταγραφή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης το περασμένο καλοκαίρι από τη Ρουμανία και την Πετρολούλ, μετράει ήδη 4 συμμετοχές και μία ασιστ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ως βασικός στον Ηρακλή αγωνιζόμενος στο αριστερό άκρο της άμυνας. Σε αυτό το 3-4-3 που επιλέγει ο Ματσάρι.