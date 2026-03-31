Τα Play Offs για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε λίγες ώρες θα αποτελούν παρελθόν και θα γνωρίζουμε όλο το «παζλ» της διοργάνωσης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο κάνει «σέντρα» σε λίγες εβδομάδες. Ωστόσο, οι εξελίξεις «τρέχουν» και λίγο καιρό πριν να έχουμε τις πρώτες αναμετρήσεις δεν γνωρίζουμε όλες τις ομάδες της διοργάνωσης.

Πώς συμβαίνει αυτό; Πολύ απλά υπάρχουν ακόμα έξι «εισιτήρια» που θα προκύψουν, μέσα από τα Play Offs των προκριματικών.

Πρώτα θα μάθουμε το βράδυ της Τρίτης (31/04) τις τέσσερις ομάδες από την Ευρώπη που θα προστεθούν στον «χάρτη».

Από ποια ζευγάρια θα προκύψουν οι τέσσερις «χρυσοί» νικητές; Από το Σουηδία – Πολωνία, το Κόσοβο – Τουρκία, το Τσεχία – Δανία και το Βοσνία – Ιταλία!

Οι νικητές των τεσσάρων αυτών αναμετρήσεων θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα γίνει στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Το πρωί της Τετάρτης (01/04) όλα θα «κλειδώσουν», αφού θα έχουμε και τα διηπειρωτικά Play Offs. Εκεί πέρα, τέσσερις ομάδες διεκδικούν δύο μονάχα εισιτήρια.

Τζαμάικα και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα έρθουν αντιμέτωπες, όπως αυτό θα συμβεί με το Ιράκ και τη Βολιβία. Οι νικητές των ματς αυτών, ετοιμάζουν «βαλίτσες» για τη μεγάλη διοργάνωση.

🌐🆚 DEFINIDOS los Play-Offs finales a la Copa del Mundo:



🇨🇩 RD Congo – Jamaica 🇯🇲

🇮🇶 Irak – Bolivia 🇧🇴



El ganador de cada llave estará en el Mundial 2026 👀



Τα ζευγάρια των Play Offs:

Ευρώπη:

Βοσνία VS Ιταλία

Σουηδία VS Πολωνία

Τσεχία VS Δανία

Κόσοβο VS Τουρκία

Διηπειρωτικά:

Ιράκ VS Βολοβία

Τζαμάικα VS Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

1ος όμιλος: Μεξικό, Νότια Αφρική, Nότια Κορέα, ευρωπαϊκά Play Offs (Δανία ή Τσεχία)

2ος όμιλος: Καναδάς, ευρωπαϊκά Play Offs (Ιταλία ή Βοσνία), Κατάρ, Ελβετία

3ος όμιλος: Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία

4ος όμιλος: ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη, ευρωπαϊκά Play Offs ( Τουρκία ή Κόσοβο)

5ος όμιλος: Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ

6ος όμιλος: Ολλανδία, Ιαπωνία, ευρωπαϊκά Play Offs (Σουηδία ή Πολωνία), Τυνησία

7ος όμιλος: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία

8ος όμιλος: Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακρωτήριο

9ος όμιλος: Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία, Διηπειρωτικά Play Offs (Βολιβία ή Ιράκ)

10ος όμιλος: Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία

11ος όμιλος: Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία, Διηπηρωτικά Play Offs (Τζαμάικα ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό)

12ος όμιλος: Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς