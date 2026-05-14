Το ημίχρονο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα είναι… ιδιαίτερο, καθώς θα διαρκέσει μισή ώρα. Ποιος είναι ο λόγος;

Με την αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά να έχει φτάσει πλέον τις 28 ημέρες, η διοργάνωση προετοιμάζεται για έναν τελικό στις 19 Ιουλίου που θα γράψει ιστορία, καθώς στο «MetLife Stadium» του Νιου Τζέρσεϊ θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ένα εντυπωσιακό Halftime Show στα πρότυπα του Super Bowl.

Η υπερπαραγωγή αυτή, που διοργανώνεται από τον οργανισμό Global Citizen σε συνεργασία με τον Κρις Μάρτιν των Coldplay, αναμένεται να διαρκέσει έως και 30 λεπτά και θα φιλοξενήσει κορυφαία ονόματα όπως η Μαντόνα, οι BTS και η Σακίρα, η οποία μετά την κυκλοφορία του επίσημου τραγουδιού «Dai Dai» επιβεβαιώνει τη σταθερή της σχέση με τη FIFA.

FIFA is drawing up plans for their World Cup final half-time show at MetLife Stadium — and one involves use of the playing field.



This would be similar to the Super Bowl and make it highly likely that the interval would extend beyond the standard 15 minutes.



Παρά τον ενθουσιασμό, η μεγάλη διάρκεια της ανάπαυλας έχει προκαλέσει ανησυχία σε μερίδα των φιλάθλων για την πιθανή επίδραση στον ρυθμό και τη φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών.

Την ίδια στιγμή, η διοργάνωση αποκτά και έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, στοχεύοντας μέσω φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και της πρόσβασης των παιδιών στον αθλητισμό παγκοσμίως.