Το πρώτο μέρος των Play Offs των προκριματικών Ευρώπης για το Μουντιάλ ολοκληρώθηκε και πλέον απέμειναν οκτώ ομάδες, να διεκδικούν τέσσερα εισιτήρια!

Όλο και πιο κοντά στο να γνωρίζουμε τις ομάδες που θα δηλώσουν «παρών» στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά, αλλά και το Μεξικό.

Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που έχει αφήσει τέσσερα εισιτήρια «ανοιχτά», που περιμένουν κατόχους και θα τα μάθουν μέσω της διαδικασίας των Play Offs.

Τα πρώτα ματς τελείωσαν και πλέον με τους «ημιτελικούς» να αποτελούν παρελθόν. Γνωρίζουμε τις οκτώ ομάδες, αλλά και τα ζευγάρια που είναι μία… ανάσα από το μεγάλο ραντεβού.

Αρχικά, η Τουρκία με γκολ του Φέρντι Καντίογλου μπόρεσε να αποκλείσει τη Ρουμανία του Ραζβάν Μαρίν, αφού κέρδισε με 1-0 (26/03).

Απέναντί της θα βρει τη μεγάλη «έκπληξη» της διοργάνωσης, με το Κόσοβο να κερδίζει με 4-3 (26/03) εκτός έδρας και με ανατροπή τη Σλοβακία!

🚨 UEFA Play-offs FINAL in Path C:



🇽🇰 KOSOVO VS 🇹🇷 TÜRKİYE



❌ 🇸🇰 Slovakia are OUT!

❌ 🇷🇴 Romania are OUT!



🆕 🇽🇰 Kosovo still have a chance to DEBUT at the 2026 FIFA World Cup! pic.twitter.com/7liFzjRwmB — Football Rankings (@FootRankings) March 26, 2026

Η Ουαλία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Βοσνίας (27/03, 1-1, 3-4 πεν.), αφού έχασε την πρόκριση στα πέναλτι, με τον Έντιν Τζέκο να κάνει το 1-1 στα τελευταία λεπτά!

Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο αν και δυσκολεύτηκε κέρδισε με 2-0 (26/03) τη Βόρεια Ιρλανδία.

🚨 UEFA Play-offs FINAL in Path A:



🇧🇦 BOSNIA AND HERZEGOVINA

VS

🇮🇹 ITALY



❌ 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales eliminated on penalties! pic.twitter.com/L6NTUs85GQ — Football Rankings (@FootRankings) March 26, 2026

Η Σουηδία ακόμα και με… μειονέκτημα μπόρεσε να «κλείσει» θέση στον «τελικό», αφού με τρία γκολ του Βίκτορ Γκιόκερες κέρδισε την Ουκρανία (26/03, 1-3).

Η επόμενη «αποστολή» της είναι απέναντι στην Πολωνία. Ακόμα και αν δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, κέρδισε με ανατροπή την Αλβανία (27/03, 2-1) του Σταύρου Πήλιου και του Θωμά Στρακόσια.

🚨 UEFA Play-offs FINAL in Path B:



🇸🇪 SWEDEN VS 🇵🇱 POLAND



❌ 🇺🇦 Ukraine are OUT!

❌ 🇦🇱 Albania are OUT! pic.twitter.com/otq5FsJROu — Football Rankings (@FootRankings) March 26, 2026

Δύσκολο «εμπόδιο» θα έχει η Τσεχία που «επιβίωσε» κόντρα στην Ιρλανδία και πήρε την πρόκριση στα πέναλτι (26/03, 2-2, 4-3 πεν.).

Απέναντί της θα βρει τη Δανία που δεν βρήκε αντίσταση κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία (26/03, 4-0).

🚨 2026 FIFA World Cup Groups.



(Group A) 🇨🇿 Czechia or 🇩🇰 Denmark



(Group B) 🇧🇦 Bosnia or 🇮🇹 Italy



(Group D) 🇽🇰 Kosovo or 🇹🇷 Türkiye



(Group F) 🇸🇪 Sweden or 🇵🇱 Poland pic.twitter.com/i8SvaY9s6F — Football Rankings (@FootRankings) March 26, 2026

Τα σκορ των «ημιτελικών» των Play Offs των προκριματικών της Ευρώπης:

Τουρκία – Ρουμανία: 1-0

Σλοβακία – Κόσοβο: 3-4

Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία: 2-0

Δανία – Βόρεια Μακεδονία: 4-0

Ουκρανία – Σουηδία: 1-3

Τσεχία – Ιρλανδία: 2-2, 4-3 πεν.

Ουαλία – Βοσνία και Ερζεγοβίνη: 1-1, 3-4 πεν.

Πολωνία – Αλβανία: 2-1

Τα ζευγάρια των «τελικών» των Play Offs των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

Κόσοβο – Τουρκία

Βοσνία – Ιταλία

Σουηδία – Πολωνία

Τσεχία – Δανία