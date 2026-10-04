Η Γερμανία έχει ταξιδέψει στην Ελλάδα, με μία αποστολή που δεν «θυμίζει» -σχεδόν- σε τίποτα το τελευταίο ματς με την Εθνική (04/10, 21:45)!

Mία πολύ μεγάλη «μάχη» κάνει «σέντρα» σε λίγες ώρες! Η Ελλάδα φιλοξενεί τη Γερμανία (04/10, 21:45) για την 4η αγωνιστική του Nations League.

Σε ένα ματς που αν η «γαλανόλευκη» βγει νικήτρια, τότε θα έχει «κλειδώσει» και την παρουσία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης!

Παρ’ όλα αυτά, το έργο της μόνο εύκολο δεν θα είναι, καθώς η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ θα θέλει να πάρει… εκδίκηση.

Το step-up του Βαγγέλη Παυλίδη δεν περνά απαρατήρητο Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει βγει μπροστά σε πολλά επίπεδα για την Εθνική Ελλάδας σε αυτή την «καυτή» τριάδα αγώνων.

Ωστόσο, αυτό θα επιχειρήσει να το κάνει με μία -σχεδόν- τελείως διαφορετική ομάδα από το ματς του Άουγκσμπουργκ που κέρδισε η Ελλάδα.

Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ είχε αποφασίσει να καλέσει συνολικά 44 παίκτες, για αυτή τη διακοπή.

Ποιος ήταν ο λόγος; Ήθελε να δει πολλούς ποδοσφαιριστές, ώστε να έχει μία πλήρη άποψη.

Τα ματς θα «μοιραζόντουσαν», για να έχουν όλοι αρκετό χρόνο συμμετοχής.

Η Εθνική θα είναι η μοναδική ομάδα που θα έχει την ευκαιρία να δει και τις «δύο αποστολές» της Γερμανίας.

Μετά και τον τραυματισμό του Σερτς Γκνάμπρι τα «κοινά πρόσωπα» θα είναι ελάχιστα.

Για την ακρίβεια, μόνο τέσσερις παίκτες θα είναι ίδιοι. Ποιοι είναι αυτοί; Ο Φιν Ντάμεν, ο Γιανίκ Ένγκελχαρτ, ο Φλόριαν Βιρτς και ο Φίλιπ Τράου!

Οι υπόλοιποι δεν θα έχουν… εμπειρία από τι συνέβη, πριν λίγες ημέρες.

Αναλυτικά, η αποστολή της Γερμανίας:

Ατουμπόλου, Ντάμεν, Ούρμπιγκ, Άντον, Μπακού, Γελτς, Μίτελστεντ, Ράουμ, Τιαού (Νιούκαστλ), Τρόι, Μπάουρ, Μπίσοφ, Ελ Μάλα, Κοντέ, Ένγκελχαρτ, Γιάνελτ, Κάιντελ, Πάβλοβιτς, Σέρχαντ, Βιρτς, Καρλ, Μπούρκαρντ, Βολτεμάντε