Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει βγει μπροστά σε πολλά επίπεδα για την Εθνική Ελλάδας σε αυτή την «καυτή» τριάδα αγώνων.

Αποστολή στη Θεσσαλονίκη: Τάσος Φαραός

Ένας παίκτης που ξεχωρίζει, δίχως καμία αμφιβολία, σε αυτό το «παράθυρο» για την Εθνική Ελλάδας είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Ο Έλληνας επιθετικός της Μπενφίκα έχει κάνει ένα step-up σε αυτή την «καυτή» τετράδα αγώνων για τη League A του Nations League, κόντρα σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, το οποίο δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τα ευρωπαϊκά «βλέμματα».

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» έδειξε τον δρόμο ήδη από το ματς στο Βελιγράδι. Πέραν της εμφάνισής του στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας και την ασίστ για το γκολ του Τζόλη, προχώρησε σε πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις, μετά το φινάλε του παιχνιδιού.

Οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής ομάδας στον δρόμο για το Euro 2028 Η Εθνική ομάδα έχει κάνει τη μισή και παραπάνω δουλειά για να… διευκολύνει όσο γίνεται το έργο της ενόψει των προκριματικών του Euro 2028.

Λόγια, που ουσιαστικά έδειξαν και τον «πνευματικό» δρόμο που έχει πάρει πια η Εθνική Ελλάδας. Ο Παυλίδης μίλησε για τη σημασία του αποτελέσματος, καθώς το να υπάρχει απλώς ποιότητα στην ομάδα, δεν τους αρκεί. Παράλληλα, έβγαλε οριστικά από τη μέση και τα… μαθηματικά, τους υπολογισμούς που γίνονται ουσιαστικά για τα παιχνίδια της Εθνικής και τους βαθμούς που μπορεί να συγκεντρώσει. Κάτι που, όπως τόνισε, μπέρδεψε αρκετά στο παρελθόν την ομάδα.

Από εκεί και πέρα, κόντρα σε Γερμανία (27/09, 0-1) και Ολλανδία (01/10, 2-2), ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε έναν διαφορετικό ρόλο στον Παυλίδη, συγκριτικά με όσα είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε.

Ο διεθνής φορ ήταν εκείνος που αγωνιζόταν λίγο πιο πίσω από τον επιθετικό του παρτενέρ. Πρώτα με τον Ανδρέα Τεττέη και έπειτα, με τον Φώτη Ιωαννίδη.

Το 99,5% της Εθνικής και τα κριτήρια ισοβαθμίας του Nations League Η Εθνική ομάδα παρέμεινε αήττητη στις υποχρεώσεις της στο Nations League και ταυτόχρονα, αγκάλιασε τον πιο… ασφαλή δρόμο για να βρεθεί στα γήπεδα του Euro 2028.

Όχι απλώς έδειξε πως μπορεί να αγωνιστεί με άνεση στον συγκεκριμένο ρόλο, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ένας εκ των κομβικότερων ποδοσφαιριστών της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τόσο στο Άουγκσμπουργκ, όσο και στο γήπεδο της Τούμπας.

Κάλυψε χώρους, βοηθούσε σημαντικά στο αμυντικό κομμάτι «καταπίνοντας» αρκετά χιλιόμετρα, ενώ «ντύθηκε» δημιουργός για τους συμπαίκτες του, σε ουκ ολίγες περιπτώσεις.

Και όπως είναι λογικό, όσα έκανε ο Παυλίδης δεν πέρασαν απαρατήρητα. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε πως το περασμένο καλοκαίρι είχε βρεθεί στη λίστα της Μπαρτσελόνα.