Σε… αναμμένα κάρβουνα κάθεται η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ τραυματίστηκε. Ποια είναι η πρώτη εκτίμηση και τι ισχύει με το ενδεχόμενο «αποζημίωσης»;

Το ντεμπούτο του Ζινεντίν Ζιντάν στη Γαλλία «γράφτηκε» με νίκη, με τους «τρικολόρ» να κερδίζουν με 1-0 (25/06) την Τουρκία εκτός έδρας για τη League A του Nations League.

Παρά το «τρίποντο» αυτή η επικράτηση έχει αφήσει μία «γλυκόπικρη γεύση», αφού ο μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης τραυματίστηκε.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν ο «πρωταγωνιστής» για την εθνική του, όμως, λίγα λεπτά μετά το γκολ αποχώρησε από το γήπεδο.

Αμέσως σήμανε «συναγερμό», τόσο στο στρατόπεδο της Γαλλίας, όσο και σε αυτό της Ρεάλ Μαδρίτης.

H ατάκα του Εμπαπέ, που «δείχνει» γιατί η Γαλλία έχει «στοχεύσει» στον Ζιντάν Μία ατάκα του Κιλιάν Εμπαπέ είναι αρκετή, για να καταλάβουμε, γιατί η Γαλλία έχει «στοχεύσει» στον Ζινεντίν Ζιντάν, για την τεχνική της ηγεσία!

Όπως έγινε γνωστό, μετά τη λήξη του ματς, ο 27χρονος επιθετικός θα αποχωρήσει από τις υποχρεώσεις του Nations League, γιατί μιλάμε για έναν τραυματισμό που θέλει «προσοχή».

Το «Reuters» αναφέρει χαρακτηριστικά πως αντιμετωπίζει πρόβλημα στον τένοντα του αριστερού του γόνατου και θα πάει στη Μαδρίτη, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της «ζημιάς».

Sur sa frappe victorieuse, Kylian Mbappé s’est blessé au genou. Il souffre d’une lésion tendineuse et est forfait pour la suite du rassemblement.



Bon rétablissement Kylian 💙 pic.twitter.com/S3YV9oscSO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 25, 2026

Γι’ αυτό υπάρχει και σοβαρό ενδεχόμενο η FIFA να πρέπει να βγάλει χρήματα από τα ταμεία της. Κι αυτό, γιατί όταν ένας παίκτης τραυματίζεται στην εθνική του η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου πληρώνει κάποια χρήματα.



Aυτό συμβαίνει, για να «καλύψει» ένα μέρος του συμβολαίου του, τον χρόνο που δεν έπαιζε.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα μεγάλο «αλλά». Θα πρέπει ο Κιλιάν Εμπαπέ να μείνει εκτός για 28 ημέρες. Επομένως, η «αφετηρία» μπορεί να είναι η 23η Οκτωβρίου.

Mbappé in a lot of pain 🥴



Get well soon, Kylian 🙏



🎥 @Metecann pic.twitter.com/n9GRcd4ttC — 433 (@433) September 25, 2026

Από τότε, η FIFA θα πρέπει να δίνει 20.548 ευρώ στη «βασίλισσα», για κάθε μέρα που δεν έχει τον παίκτη της στη διάθεσή της. Το μέγιστο ποσό που μπορεί να πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης τα -περίπου- 7.500.000 ευρώ που αντιστοιχούν σε έναν χρόνο απουσίας.

Νούμερα που μοιάζει δύσκολο να φτάσουν, αφού -πιθανότατα- θα ξεπεράσει πιο γρήγορα το πρόβλημά του.