Μία ατάκα του Κιλιάν Εμπαπέ είναι αρκετή, για να καταλάβουμε, γιατί η Γαλλία έχει «στοχεύσει» στον Ζινεντίν Ζιντάν, για την τεχνική της ηγεσία!

Μπορεί η εθνική Γαλλίας να έχει στον πάγκο της τον Ντιντιέ Ντεσάν, αλλά σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν.

Ο 57χρονος προπονητής θα πει «αντίο», έπειτα από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Επομένως, οι «τρικολόρ» θα μείνουν χωρίς άνθρωπο στην τεχνική τους ηγεσία.

🚨 𝗜𝗧'𝗦 𝗗𝗢𝗡𝗘: Zinédine Zidane will be the NEW HEAD COACH of France after the 2026 World Cup. ✍️🇫🇷



(Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/WbUxYPNMSY — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 21, 2026

Αμέσως, το μυαλό όλων, όταν έγινε γνωστή αυτή η είδηση, πήγε σε έναν και μόνο άνθρωπο. Φυσικά, στον Ζινεντίν Ζιντάν, καθώς αυτή η θέση μοιάζει να είναι «κομμένη και ραμμένη» για εκείνον, ακόμα και αν είναι μακριά από τους πάγκους εδώ και πέντε χρόνια.

Τις τελευταίες ώρες έχει «φουντώσει» για τα καλά αυτό το σενάριο, αφού ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τόνισε πως υπάρχει προφορική συμφωνία.

Στο «γιατί» η Γαλλία έχει «στοχεύσει» στον πρώην ποδοσφαιριστή της; Αρκεί να δούμε μία ατάκα του Κιλιάν Εμπαπέ, που είχε πει πριν από μερικούς μήνες.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Zinédine Zidane has reached a verbal agreement to become France’s next coach after the World Cup, @FabrizioRomano reports 😮🇫🇷



For now, France’s focus remains on the World Cup under Didier Deschamps. After that, Zidane will take over and return as a manager… pic.twitter.com/oE2Iaybrjm — 433 (@433) February 20, 2026

«Μόνο αυτός μπορεί να πει όχι»

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, πρόσφατα είχε μιλήσει για το ενδεχόμενο, να αναλάβει ο Ζινεντίν Ζιντάν τους «τρικολόρ» στη «L’ Equipe».

Τι ακριβώς είπε; Ο Κιλιάν Εμπαπέ «έσταξε» μέλι. Και όχι μόνο αυτό, καθώς τόνισε πως ο μόνος που μπορεί να πει «όχι» είναι μονάχα ο ίδιος ο Ζινεντίν Ζιντάν!

Τι σημαίνει αυτό; Η Γαλλία θα έχει στον πάγκο της έναν άνθρωπο, που έχει την «αποδοχή» όλων των ποδοσφαιριστών.

⚪️🇫🇷 Real Madrid showing exclusive images of 13 years old Mbappé with Zinedine Zidane at their training ground, Valdebebas. pic.twitter.com/BpDO4KbGPx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024

Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές, που υπάρχουν περίεργα περιστατικά στις εθνικές ομάδες. Ας μην το πάμε πολύ μακριά.

Πρόσφατα, ο ίδιος ο Κιλιάν Εμπαπέ είχε θέσει τον ευατό του εκτός ομάδας, για να «συγκεντρωθεί» στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μήπως… ράγισε το γυαλί; Η δήλωση του Ντεσάν «καίει» τον Εμπαπέ! Οι εκλεκτοί του Ντιντιέ Ντεσάν για τα προσεχή παιχνίδια της Εθνικής Γαλλίας έγιναν γνωστοί. Αυτά ισχύουν με Εμπαπέ!

Ο λόγος; Ήθελε να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα και να παραμείνει περισσότερο συγκεντρωμένος και σε καλύτερη φόρμα.

Ωστόσο, αν αναλάβει ο Ζινεντίν Ζιντάν, όλα δείχνουν πως κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί, αφού θα έχει τον σεβασμό όλων των αποδυτηρίων…

Αναλυτικά, τι είχε πει ο Κιλιάν Εμπαπέ για τον Ζινεντίν Ζιντάν:

«Κανείς δεν πρόκειται να πει όχι. Μόνο αυτός μπορεί να πει όχι. Αν είναι αυτός, εντάξει! Αλλά αν είναι κάποιος άλλος, εντάξει κι αυτός. Αλλά είναι ο μόνος στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου που έχει σχεδόν όλα τα δικαιώματα».