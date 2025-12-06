Η FIFA ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σε μία διοργάνωση με πολύ «ξενύχτι»!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 φτάνει ολοένα και πιο κοντά στην πρώτη του «σέντρα»! Οι όμιλοι έχουν γίνει ήδη γνωστοί και μετά από -σχεδόν- μία ημέρα, η FIFA ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων!

Σε μία διοργάνωση, που θα έχει πάρα πολύ «ξενύχτι», καθώς θα πρέπει να… καλυφθεί η διαφορά ώρας μεταξύ Καναδά, ΗΠΑ, Μεξικού με την Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τις πιο σημαντικές αναμετρήσεις, το πρώτο ματς μεταξύ του Μεξικού και της Νότιας Αφρικής, οι δύο ημιτελικοί, αλλά και ο μεγάλος τελικός θα ξεκινήσουν στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Από εκεί και πέρα, ο μικρός τελικός έχει ώρα εκκίνησης στις 00:00 ώρα Ελλάδας.

Ωστόσο, θα υπάρξουν και αρκετές αναμετρήσεις, που θα είναι δύσκολο να τις παρακολουθήσει όποιος επιθυμεί, καθώς θα κάνουν «σέντρα» τις πρώτες πρωινές ώρες στη χώρα μας.

The champions are back. 🏆🇦🇷



Their defence starts in Kansas City. 🛡️ pic.twitter.com/DI0uN9gJTn — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2025

Αναλυτικά, οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

1ος όμιλος: Μεξικό, Νότια Αφρική, Nότια Κορέα, ευρωπαϊκά Play Offs (Δανία, Βόρεια Μακεδονία, Τσεχία ή Ιρλανδία)

2ος όμιλος: Καναδάς, ευρωπαϊκά Play Offs (Ιταλία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουαλία ή Βοσνία), Κατάρ, Ελβετία

3ος όμιλος: Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία

4ος όμιλος: ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη, ευρωπαϊκά Play Offs ( Τουρκία, Ρουμανία,Σλοβακία ή Κόσοβο)

5ος όμιλος: Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ

6ος όμιλος: Ολλανδία, Ιαπωνία, ευρωπαϊκά playoffs (Ουκρανία, Σουηδία, Πολωνία ή Αλβανία), Τυνησία

7ος όμιλος: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία

8ος όμιλος: Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακρωτήριο

9ος όμιλος: Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία, Διηπειρωτικά playoffs (Βολιβία, Σουρινάμ, Ιράκ)

10ος όμιλος: Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία

11ος όμιλος: Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία, Διηπηρωτικά playoffs (Νέα Καληδονία, Τζαμάικα ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό)

12ος όμιλος: Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς

Αναλυτικά, το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης:

Το πρόγραμμα των ομίλων:

11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Nότια Αφρική, Group A

12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία, Group A

22:00 Καναδάς – Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B

13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη, Group D

07:00 Αυστραλία – Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο, Group D

22:00 Κατάρ – Ελβετία, Group B

14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο, Group C

04:00 Αϊτή – Σκωτία, Group C

20:00 Γερμανία – Κουρασάο, Group E

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία, Group F

15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ, Group E

05:00 Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία – Τυνησία, Group F

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι, Group H

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος, Group G

16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη, Group H

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία, Group G

07:00 Αυστρία – Ιορδανία, Group J

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη, Group I

17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ – Νορβηγία, Group I

04:00 Αργεντινή – Αλγερία, Group J

20:00 Πορτογαλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία, Group K

23:00 Αγγλία – Κροατία, Group L

18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς, Group L

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία, Group K

07:00 Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία – Νότια Αφρική, Group A

22:00 Ελβετία – Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B

19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ, Group B

04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα, Group A

07:00 Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο – Παραγουάη, Group D

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία, Group D

20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο, Group C

04:00 Βραζιλία – Αϊτί, Group C

07:00 Τυνησία – Ιαπωνία, Group F

20:00 Ολλανδία – Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία, Group F

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού Group E

21 Ιουνίου

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο, Group E

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία, Group Η

22:00 Βέλγιο – Ιράν, Group G

22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι, Group Η

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπρος, Group G

20:00 Αργεντινή – Αυστρία, Group J

23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ, Group I

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη, Group Ι

06:00 Ιορδανία – Αλγερία, Group J

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν, Group Κ

23:00 Αγγλία – Γκάνα, Group L

24 Ioυνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία, Group L

05:00 Κολομβία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία, Group K

22:00 Ελβετία – Καναδάς, Group B

22:00 Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη – Κατάρ, Group B

25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτί, Group C

01:00 Σκωτία – Βραζιλία, Group C

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα, Group Α

04:00 Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία – Μεξικό, Group Α

26 Ιουνίου

02:00 Τυνησία – Ολλανδία, Group F

02:00 Ιαπωνία – Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία, Group F

05:00 Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο – ΗΠΑ, Group D

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία, Group D

22:00 Νορβηγία – Γαλλία, Group Ι

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ, Group Ι

27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήριο – Σαουδική Αραβία, Group Η

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία, Group Η

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο, Group G

06:00 Αίγυπτος – Ιράν, Group G

28 Ιουνίου

00:00 Παναμάς – Αγγλία, Group L

00:00 Κροατία – Γκάνα, Group L

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία, Group K

02:30 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία – Ουζμπεκιστάν, Group K

05:00 Αλγερία – Αυστρία, Group J

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή, Group J

Το πρόγραμμα των νοκ-άουτ

Φάση των «32»

29/6 23:30, 1E – 3A/B/C/D/F

01/07 00:00, 1Ι – 3C,D,F,G,H

28/06 22:00, 2Α – 2Β

30/06, 04:00, 1F – 2C

03/07, 02:00, 2Κ – 2L

02/07, 22:00, H1 – 2J

02/07, 03:00, 1D – 3B/E/H/I/J

29/06, 20:00, 1C – 2F

30/06, 20:00, 2Ε – 2Ι

01/07, 04:00, 1Α – 3C/E/F/H/I

01/07, 19:00, 1L – 3E/H/I/J/K

Φάση των «16»

05/07, 00:00, W74 – W77

04/07, 20:00, W73-W75

06/07, 22:00, W83-W84

07/07, 03:00, W81-W82

05/07, 23:00, W76-W78

06/07, 03:00, W79-W80

07/07, 19:00, W86-W88

07/07. 23:00, W85-W87

Προημιτελικά

09/07, 23:00, W89-W90

10/07, 22:00, W93-W94

12/07, 00:00, W91-W92

12/07, 04:00, W95-W96

Hμιτελικά

14/07, 22:00, W97-W98

15/07, 22:00, W99-W100

Μικρός Τελικός

19/07, 00:00, L101-L102

Tελικός