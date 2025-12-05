Το Παγκόσμιο Κύπελλο επιστρέφει μετά από τρεις δεκαετίες στην αμερικανική ήπειρο, με συνδιοργάνωση των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό. Το βράδυ της 5ης του Δεκέμβρη και μερικούς μήνες πριν την πρώτη σέντρα στο Μουντιάλ του 2026, έλαβε ώρα η κλήρωση της FIFA όπου οι 48 ομάδες μοιράστηκαν.

Η διευρημένη έκδοση της διοργάνωσης πήρε σάρκα και οστά, μορφή. Μετά από ένα φαντασμαγορικό σόου, τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα που θα συμμετάσχουν, τα οποία ήταν χωρισμένα βάσει δυναμικής, έμαθαν τους αντιπάλους τους.

Έξι όμιλοι είναι αυτοί που παραμένουν με άνω τελεία, εξαιτίας των προκριματικών στα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα. Μέσα από τη διαδικασία, έγινε γνωστή και η αναμέτρηση που θα ανοίξει την αυλαία του μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού του καλοκαιριού την 11η του Ιουνίου. Θεσμός που θα διαρκέσει περισσότερο από κάθε άλλη φορά (40 μέρες) με τη συμμετοχή τόσων ομάδων.

Και ο αγώνας αυτός ορίστηκε ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική, όπως ακριβώς είχε συμβεί – αλλά σε άλλο έδαφος – και στο Μουντιάλ του 2010. Το οποίο είχε φιλοξενήσει η αφρικανική ομάδα με τις… βουβουζέλες.

Σε εκείνο το παιχνίδι, οι δύο ομάδες είχαν μοιραστεί βαθμούς και εντυπώσεις με τον iconic Τσαμπαλάλα να ανοίγει το σκορ με εκείνη την κούρσα. Όνομα που δεν το ξεχνάς εύκολα ούτως ή άλλως.

Οι τρεις πρώτες θέσεις είχαν καταλήξει σε ευρωπαϊκές δυνάμεις, σε έναν τελικό που κρίθηκε στην παράταση ανάμεσα στην Ισπανία και την Ολλανδία.