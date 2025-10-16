Όλοι τους, ένας προς ένας, σε όποια επαρχία της Αργεντινής κι αν μεγάλωσαν, σίγουρα ξυπνούσαν και κοιμόντουσαν με τη φανέλα του. Μεγάλωσαν με τον Λιονέλ Μέσι, ήταν το πρότυπό τους. Κι αν αποτελεί ο αγαπημένος τόσων εκατομμυρίων φαν της «σπυριάρας» ανά τον κόσμο, φανταστείτε για τους συμπατριώτες του.

Στο δωμάτιο των περισσοτέρων, μία αφίσα του «Pulga» κοσμούσε κάποιν τοίχο. Με την ελπίδα, κάποια μέρα να τον δουν από κοντά, να του μοιάσουν, να του μιλήσουν. Που να το περίμεναν πως λίγο πριν κλείσουν τα 20 τους, θα έπαιζαν για τον παγκόσμιο «θρόνο».

Η ομάδα Νέων της Εθνικής Αργεντινής, επικράτησε της αντίστοιχης U20 της Κολομβίας και προκρίθηκε στον Τελικό του Μουντιάλ. Λίγες ώρες αργότερα, ο μεγάλος αρχηγός έστειλε μήνυμα, μοιράζοντας συγχαρητήρια στους νεαρούς συμπατριώτες του.

Ο ίδιος κάποτε είχε πάρει την «αλμπισελέστε» από το χέρι, 20 χρόνια πίσω. Ένα μικρό παιδί από το Ροσάριο, ίσα που είχε προλάβει να συστηθεί στον ποδοσφαιρικό πλανήτη, βρισκόταν στη θέση τους. Ετών 17 στα γήπεδα της Ολλανδίας.

Όσα χιλιόμετρα μακριά πάντως και να βρίσκεται, όσες γενιές και να περάσουν, το αποτύπομα του «Λιο» στη νέα γενιά και όχι μόνο θα είναι τεράστιο. Όπως φάνηκε και κατά την προετοιμασία των φιναλίστ. Η οποία είχε φυσικά… Μέσι μέσα.

Οι διεθνείς της U20 της Αργεντινής, έβαλαν στην τηλεόραση στιγμιότυπα του wonderkid τότε Μέσι, στην τελευταία κατάκτηση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος από τη Λατινική Αμερική.

Argentina's U20 players started watching Lionel Messi highlights of the 2005 U20 World Cup to get inspired for their upcoming World Cup final this weekend 🙌



In 2005 Messi won the U20 World Cup final with Argentina and was also the top scorer of the tournament.



He continues to… pic.twitter.com/VMWycnDVFQ — ESPN FC (@ESPNFC) October 16, 2025

Το «άστρο» του Μέσι είχε αρχίσει να λάμπει από τότε με 6 γκολ σε επτά παιχνίδια, όταν και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του τουρνουά αλλά και MVP του.