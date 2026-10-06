Ο Λιονέλ Μέσι λέει «αντίο» από την εθνική Αργεντινής. Γιατί το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του θα γίνει με το Μπενίν (07/10, 02:00);

Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Όλη η Αργεντινή θα «κλαίει» σε λίγες ώρες, για ένα «αντίο» που κανείς δεν ήταν έτοιμος.

Ο Λιονέλ Μέσι θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα με το εθνόσημο, αφού πήρε την απόφαση να πει αφήσει την «αλμπισελέστε».

Γι’ αυτό και ετοιμάστηκε ένα φιλικό ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Στοχος θα είναι να ακούσει για μία τελευταία φορά: «ευχαριστώ» από τους Αργεντινούς!

Argentina fans love Lionel Messi now, and he will be given an incredible send-off for his final international match tonight against Benin, but it was not always the case.



When they lost in the 2011 Copa America quarter-finals on home soil, Messi was booed off the pitch.



Another… pic.twitter.com/xVNckB412G — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 6, 2026

Η επιλογή του αντιπάλου, πάντως, έχει προκαλέσει αρκετές απορίες. Γιατί επιλέχτηκε το Μπενίν (07/10, 02:00) για ένα τόσο ιστορικό παιχνίδι και όχι κάποια από τις παραδοσιακές δυνάμεις;

Το ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμα με τις υποχρεώσεις των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων στο Nations League, περιόρισε σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές. Ωστόσο, δημοσιεύματα από το εξωτερικό παρουσιάζουν και μία διαφορετική εκδοχή, η οποία συνδέεται άμεσα με το οικονομικό κομμάτι.

🇧🇯😂 Benin defender Mohamed Tijani: "How will we mark Lionel Messi? We don't need to mark him. Let's enjoy this match. THERE'S NO PLAN! HE'S THE GOD!" 🇦🇷👑 pic.twitter.com/8JIlJ3egkw — EuroFoot (@eurofootcom) October 5, 2026

Γιατί η Αργεντινή κατέληξε στο Μπενίν; Οι δύο λόγοι

Οι τεράστιες επιτυχίες των τελευταίων ετών έχουν εκτοξεύσει την εμπορική αξία της εθνικής Αργεντινής.

Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η παρουσία σε ακόμη έναν τελικό και οι δύο κατακτήσεις του Copa America μετέτρεψαν την «αλμπισελέστε» σε ένα από τα ισχυρότερα και πιο προσοδοφόρα ποδοσφαιρικά brands στον κόσμο.

𝟐𝟏 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬. 𝐎𝐧𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐠𝐚𝐦𝐞. 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬 𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐭 𝐞𝐧𝐝𝐬. 🥺



A legendary career. A man who has brought so much joy to millions of people's faces. ❤️



He went on to make history, winning three major trophies for his country. 🏆🏆🏆



He played in 6… pic.twitter.com/zL9aCTQ0Vy — 433 (@433) October 6, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αργεντινή και σε διεθνή Μέσα, η AFA επιχείρησε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτή την τεράστια εμπορική δυναμική. Η διεξαγωγή ενός αγώνα απέναντι σε έναν λιγότερο εμπορικό αντίπαλο, όπως το Μπενίν, συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος.

Γεγονός που επιτρέπει στην Ομοσπονδία να διατηρήσει μεγαλύτερο μέρος των εσόδων.

One last dance. 🥹🇦🇷



Lionel Messi has arrived back home in Argentina ahead of his farewell match with the Albiceleste.



The final chapter of a 21-year international career comes Tuesday against Benin at the Monumental. 🐐💙🤍



(🎥 via ESPN) pic.twitter.com/LfPn6gE34x — DAZN Football (@DAZNFootball) October 3, 2026

Τα χρήματα από τα εισιτήρια μπορούν να παραμείνουν στην AFA. Aντίστοιχα δεν υπάρχει η ίδια ανάγκη διαμοιρασμού των τηλεοπτικών εσόδων που θα προέκυπτε στην περίπτωση ενός φιλικού απέναντι σε μία μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη.

Έτσι, πίσω από έναν φαινομενικά παράξενο αντίπαλο για το «αντίο» του Λιονέλ Μέσι, φαίνεται πως υπάρχουν τόσο αγωνιστικοί όσο και ισχυροί οικονομικοί λόγοι.