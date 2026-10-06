Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Όλη η Αργεντινή θα «κλαίει» σε λίγες ώρες, για ένα «αντίο» που κανείς δεν ήταν έτοιμος.
Ο Λιονέλ Μέσι θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα με το εθνόσημο, αφού πήρε την απόφαση να πει αφήσει την «αλμπισελέστε».
Γι’ αυτό και ετοιμάστηκε ένα φιλικό ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Στοχος θα είναι να ακούσει για μία τελευταία φορά: «ευχαριστώ» από τους Αργεντινούς!
Η επιλογή του αντιπάλου, πάντως, έχει προκαλέσει αρκετές απορίες. Γιατί επιλέχτηκε το Μπενίν (07/10, 02:00) για ένα τόσο ιστορικό παιχνίδι και όχι κάποια από τις παραδοσιακές δυνάμεις;
Το ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμα με τις υποχρεώσεις των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων στο Nations League, περιόρισε σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές. Ωστόσο, δημοσιεύματα από το εξωτερικό παρουσιάζουν και μία διαφορετική εκδοχή, η οποία συνδέεται άμεσα με το οικονομικό κομμάτι.
Γιατί η Αργεντινή κατέληξε στο Μπενίν; Οι δύο λόγοι
Οι τεράστιες επιτυχίες των τελευταίων ετών έχουν εκτοξεύσει την εμπορική αξία της εθνικής Αργεντινής.
Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η παρουσία σε ακόμη έναν τελικό και οι δύο κατακτήσεις του Copa America μετέτρεψαν την «αλμπισελέστε» σε ένα από τα ισχυρότερα και πιο προσοδοφόρα ποδοσφαιρικά brands στον κόσμο.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αργεντινή και σε διεθνή Μέσα, η AFA επιχείρησε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτή την τεράστια εμπορική δυναμική. Η διεξαγωγή ενός αγώνα απέναντι σε έναν λιγότερο εμπορικό αντίπαλο, όπως το Μπενίν, συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος.
Γεγονός που επιτρέπει στην Ομοσπονδία να διατηρήσει μεγαλύτερο μέρος των εσόδων.
Τα χρήματα από τα εισιτήρια μπορούν να παραμείνουν στην AFA. Aντίστοιχα δεν υπάρχει η ίδια ανάγκη διαμοιρασμού των τηλεοπτικών εσόδων που θα προέκυπτε στην περίπτωση ενός φιλικού απέναντι σε μία μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη.
Έτσι, πίσω από έναν φαινομενικά παράξενο αντίπαλο για το «αντίο» του Λιονέλ Μέσι, φαίνεται πως υπάρχουν τόσο αγωνιστικοί όσο και ισχυροί οικονομικοί λόγοι.