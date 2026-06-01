Η τεχνολογία έχει μπει για τα… καλά στη ζωή του ποδοσφαίρου, με πολλές αλλαγές να «έρχονται» στο επόμενο Μουντιάλ!

Οι αλλαγές στο ποδόσφαιρο δεν σταματούν. Η τεχνολογία έχει μπει για τα… καλά στη ζωή μας και το ίδιο ισχύει και στον αθλητισμό.

Και μάλιστα, όλα δείχνουν πως όσο περνούν τα χρόνια, όλες και περισσότερες αποφάσεις θα περνούν από τα «χέρια» της.

Το επερχόμενο Μουντιάλ θα έχει πολλές και νέες αλλαγές, σε ό,τι αφορά τα όσα γνωρίζαμε στους κανονισμούς.

Όμως, ακόμα ένας ήρθε να προστεθεί λίγες ημέρες, πριν να έχουμε την πρώτη «σέντρα» στη μεγάλη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, ο VAR θα έχει τη δυνατότητα να επέμβει πριν την εκτέλεση ενός στημένου και να ακυρώσει κάποιο γκολ!

⚠️⛔️ IFAB confirmó que en el Mundial SE PODRÁN ANULAR GOLES Y PENALES por faltas cometidas ANTES de que la pelota se ponga en juego en un córner o tiro libre.



El VAR recomendará revisar la jugada: si hay infracción previa, se sanciona al infractor y se repite el lanzamiento. ❌… pic.twitter.com/jQ4wRhWMnQ — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 1, 2026

Για την ακρίβεια, θα μπορεί να καλεί έναν διαιτητή σε on-field review, πριν να είμαστε στην κανονική ροή παιχνιδιού.

Μία νέα καινοτομία που πολύ πιθανό να μην αρέσει στην Άρσεναλ και στον Μικέλ Αρτέτα, καθώς υπήρξαν πολλά παράπονα στις στημένες φάσεις των «κανονιέρηδων».

Επομένως, πλέον η τεχνολογία, εκτός από τα όσα γνωρίζαμε τόσα χρόνια θα μπορεί να επέμβει στο Μουντιάλ σε τρεις νέες περιπτώσεις.

Στη δεύτερη κίτρινη κάρτα που «οδηγεί» σε αποβολή, σε λάθος κόρνερ, αλλά και στα επιθετικά φάουλ, πριν την εκτέλεση στημένου.

The IFAB clarifies VAR protocol for attacking-team offences before the ball is in play ➡️ https://t.co/s7iU2NlkqG pic.twitter.com/bOyeYOVwdS — The IFAB (@TheIFAB) May 31, 2026

Οι περιπτώσεις που μπορεί να επέμβει ο VAR:

Σε γκολ

Σε πέναλτι

Σε απευθείας κόκκινη κάρτα

Σε δεύτερη κίτρινη που οδηγεί σε αποβολή

Σε λανθασμένη αναγνώριση ποδοσφαιριστή

Σε λάθος δοθέντα κόρνερ

Σε επιθετικά φάουλ

Αναλυτικά, τι αναφέρει η IFAB:

«Η IFAB ενέκρινε μια διευκρίνιση του πρωτοκόλλου του Βοηθού Διαιτητή μέσω Βίντεο (VAR) για χρήση στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA 2026, σχετικά με σαφείς παραβάσεις που διαπράττονται από την επιτιθέμενη ομάδα πριν η μπάλα τεθεί σε παιχνίδι κατά τη διάρκεια ενός κόρνερ ή ενός ελεύθερου χτυπήματος και οι οποίες έχουν άμεση επίδραση σε γκολ, πέναλτι ή πειθαρχική κύρωση.

Εάν η παράβαση πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στη διευκρίνιση, ο VAR θα προτείνει επανεξέταση εντός του γηπέδου, μετά την οποία, εάν ο διαιτητής κρίνει ότι διαπράχθηκε παράβαση πριν η μπάλα τεθεί σε παιχνίδι, θα ληφθούν τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα και το κόρνερ ή το ελεύθερο χτύπημα θα επαναληφθεί.

Η διευκρίνιση θα επανεξεταστεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA 2026, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την ενδεχόμενη ευρύτερη εφαρμογή της».