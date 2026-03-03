Εδώ και αρκετά χρόνια η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη «ζωή» του ποδοσφαίρου. Και όχι μόνο αυτό, καθώς η εξέλιξή της είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Γεγονός, που έχει φέρει και πολλές αλλαγές, σε ό,τι αφορά τους κανονισμούς. Μπορεί να γνωρίζουμε -σχεδόν- τα πάντα, αλλά πάμε για νέες διαφοροποιήσεις.
Όπως αναφέρει και το «BBC» η IFAB θα «φέρει» νέους κανονισμούς εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ποιες είναι αυτές; Αρχικά, ο VAR θα «αναβαθμιστεί». Πλέον, θα έχει δικαίωμα να επέμβει, όταν δει ότι υπάρχει λανθασμένη απόφαση για κόρνερ! Παράλληλα, η τεχνολογία θα μπορέσει να «παρέμβει» και στις κίτρινες κάρτες.
Όχι όλες τις φορές, αλλά εκείνες που φέρνουν αποβολές ποδοσφαιριστών. Ένα γεγονός, που είχε συζητηθεί έντονα και μετά την κόκκινη κάρτα του Σαντιάγο Έσε στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός.
Από εκεί και πέρα, οι διαιτητές θα πρέπει να έχουν το «μυαλό» τους και σε χρονομέτρηση. Το γιατί; Πλέον, θα υπάρχουν πέντε δευτερόλεπτα, για τους εκτελεστές πλαγίων άουτ, αλλά και τους τερματοφύλακες όταν επαναφέρουν την μπάλα με ελεύθερο.
Το ίδιο ισχύει και για τις αλλαγές. Όσοι ποδοσφαιριστές αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο θα λένε «αντίο» μέσα σε 10 δευτερόλεπτα! Αλλαγές, που θα έρθουν, ώστε να μην έχουμε «χαμένο χρόνο».
Εκτός συζήτησης δεν πρέπει να μείνει και το «νέο οφσάιντ», που θα έρθει. Ο Αρσέν Βενγκέρ είχε ρίξει μία ιδέα στο τραπέζι και σε λίγο καιρό θα πάρει «σάρκα και οστά».
Συγκεκριμένα, ο πρώην προπονητής της Άρσεναλ είχε προτείνει ένας ποδοσφαιριστής να είναι εκτεθειμένος, μόνο και όταν είναι όλο του το σώμα μπροστά από τον αμυνόμενο.
Αυτό θα εφαρμοστεί τον επόμενο καιρό στον Καναδά με «αφετηρία» τον Απρίλη. Όλα τα παραπάνω, εκτός του τελευταίου, πιθανότατα θα τα δούμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε μία προσπάθεια της IFAΒ να… μηδενίσει τα λάθη και τον «χαμένο χρόνο».