Νέοι κανονισμοί έρχονται στο ποδόσφαιρο. Ο VAR αναλαμβάνει κι άλλες «ευθύνες», οι διαιτητές θα «χρονομετρούν», ενώ η πρόταση του Αρσέν Βενγκέρ για «νέο οφσάιντ» γίνεται πράξη!

Εδώ και αρκετά χρόνια η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη «ζωή» του ποδοσφαίρου. Και όχι μόνο αυτό, καθώς η εξέλιξή της είναι πάρα πολύ μεγάλη.

Γεγονός, που έχει φέρει και πολλές αλλαγές, σε ό,τι αφορά τους κανονισμούς. Μπορεί να γνωρίζουμε -σχεδόν- τα πάντα, αλλά πάμε για νέες διαφοροποιήσεις.

Όπως αναφέρει και το «BBC» η IFAB θα «φέρει» νέους κανονισμούς εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου.

🚩 IFAB have approved some laws of the game changes in football:



▪️ VAR for corners and 2nd yellows.

▪️ 5-second countdown on throws and goal-kicks.

▪️ 10-second countdown on subs.

▪️ Wenger's "daylight" offside rule will be trialled in Canada from April.



The changes will… pic.twitter.com/IC33Ivz1MV — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) February 28, 2026

Ποιες είναι αυτές; Αρχικά, ο VAR θα «αναβαθμιστεί». Πλέον, θα έχει δικαίωμα να επέμβει, όταν δει ότι υπάρχει λανθασμένη απόφαση για κόρνερ! Παράλληλα, η τεχνολογία θα μπορέσει να «παρέμβει» και στις κίτρινες κάρτες.

Όχι όλες τις φορές, αλλά εκείνες που φέρνουν αποβολές ποδοσφαιριστών. Ένα γεγονός, που είχε συζητηθεί έντονα και μετά την κόκκινη κάρτα του Σαντιάγο Έσε στο Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός.

Από εκεί και πέρα, οι διαιτητές θα πρέπει να έχουν το «μυαλό» τους και σε χρονομέτρηση. Το γιατί; Πλέον, θα υπάρχουν πέντε δευτερόλεπτα, για τους εκτελεστές πλαγίων άουτ, αλλά και τους τερματοφύλακες όταν επαναφέρουν την μπάλα με ελεύθερο.

Η IFAB «τρέχει» την αλλαγή κανονισμού, μετά την αποβολή του Έσε στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός! Τι έχει προγραμματιστεί από την IFAB, με αφορμή και την αποβολή του Σαντιάγο Έσε στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός, σαν «σταγόνα» που ξεχείλισε το ποτήρι.

Το ίδιο ισχύει και για τις αλλαγές. Όσοι ποδοσφαιριστές αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο θα λένε «αντίο» μέσα σε 10 δευτερόλεπτα! Αλλαγές, που θα έρθουν, ώστε να μην έχουμε «χαμένο χρόνο».

Εκτός συζήτησης δεν πρέπει να μείνει και το «νέο οφσάιντ», που θα έρθει. Ο Αρσέν Βενγκέρ είχε ρίξει μία ιδέα στο τραπέζι και σε λίγο καιρό θα πάρει «σάρκα και οστά».

Συγκεκριμένα, ο πρώην προπονητής της Άρσεναλ είχε προτείνει ένας ποδοσφαιριστής να είναι εκτεθειμένος, μόνο και όταν είναι όλο του το σώμα μπροστά από τον αμυνόμενο.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Arsene's Wenger new offside rule has been APPROVED and will be used in the Canadian Premier League!



A player will ONLY be offside if he has FULLY passed the last defender, so it won't be decided based on a body part anymore.



If succesful, the offside rule… pic.twitter.com/bhq41DEB4P — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 2, 2026

Αυτό θα εφαρμοστεί τον επόμενο καιρό στον Καναδά με «αφετηρία» τον Απρίλη. Όλα τα παραπάνω, εκτός του τελευταίου, πιθανότατα θα τα δούμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε μία προσπάθεια της IFAΒ να… μηδενίσει τα λάθη και τον «χαμένο χρόνο».