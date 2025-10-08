Ο Αλεσσάντρο Ντελ Πιέρο, άθελά του, φαίνεται πως… διέρρευσε τις επίσημες εμφανίσεις ομάδων, για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026!

Λιγότερος από ένας χρόνος απομένει πια, για την επίσημη έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η πολυαναμενόμενη διοργάνωση, που θα κάνει πρεμιέρα στις 11 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου, θα διεξαχθεί σε 16 διαφορετικές πόλεις.

Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες, απέκτησε και την επίσημη μπάλα των αγώνων της, με την TRIONDA, όπως ονομάζεται, να εντυπωσιάζει!

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ:

Πλέον, το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 περιμένει να μάθει τις ομάδες, που θα βρεθούν τελικά στα γήπεδα των τριών διοργανωτριών χωρών — Μεξικού, Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά.

Κάποιες έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους για την σπουδαία διοργάνωση, ενώ υπάρχουν ακόμα πολλές ομάδες, που παλεύουν για ένα «χρυσό» εισιτήριο. Μεταξύ τους, φυσικά, είναι και η Εθνική Ελλάδας.

Από εκεί και πέρα, κάτι που περιμένουν πολλοί, είναι να δουν τις επίσημες εμφανίσεις που θα φορέσουν οι ομάδες. Αν και είναι ακόμα νωρίς για κάτι τέτοιο, ο Αλεσσάντρο Ντελ Πιέρο ήρθε να… προδώσει το συγκεκριμένο μυστικό.

Ο Ιταλός θρύλος, που έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Ιταλίας το 2006, διέρρευσε, άθελά του, μερικές εμφανίσεις της adidas, που προορίζονται για το επερχόμενο Μουντιάλ!

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα story, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου φαίνεται οι επίσημες φανέλες από ομάδες όπως η Αργεντινή, η Γερμανία και πολλές ακόμα!

Ωστόσο, μάλλον τον ειδοποίησαν αρκετά γρήγορα και έτσι, μετά από μερικά λεπτά, φρόντισε ώστε να το διαγράψει!

Δείτε τη δημοσίευση του Ντελ Πιέρο: