Ο Λιονέλ Μέσι, σε μία πολύ έντονα φορτισμένη συγκινησιακά βραδιά, απάντησε σε ένα «καυτό» ερώτημα μηνών.
Στον τελευταίο του επίσημο αγώνα με το εθνόσημο, σε γήπεδο της πατρίδας του, στο 3-0 της Αργεντινής επί της Βενεζουέλας για την 17η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, απάντησε στο ενδεχόμενο να είναι «παρών» στο επόμενο μεγάλο ραντεβού εθνικών ομάδων.
«Πολλές συγκινήσεις, γνωρίζοντας πως ήταν το τελευταίο εδώ με βαθμολογικό ενδιαφέρον. Έζησα πολλά σε αυτό το γήπεδο, καλά και όχι τόσο καλά, αλλά πάντα είναι χαρά να παίζω μπροστά στον κόσμο μας. Και φυσικά, ακόμα περισσότερο μετά από μια νίκη. Εδώ και χρόνια απολαμβάνουμε κάθε παιχνίδι. Είμαι πολύ χαρούμενος», τόνισε μετά το φινάλε, για να συμπληρώσει.
«Εννέα μήνες παιρνούν πολύ γρήγορα. Το ίδιο είπα και τότε. Το πιο λογικό είναι να μη φτάσω μέχρι εκεί. Όμως, είμαστε ήδη κοντά, έχω όρεξη και ανυπομονησία, αλλά όπως λέω πάντα, πηγαίνω μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι.
Όσον αφορά στο συγκεκριμένο ματς, ο Αργεντινός σούπερ σταρ, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, λύγισε και δάκρυσε. Το ίδιο και κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, προσφέροντας μία ανατριχιαστική στιγμή, πλάι στους δύο γιους του.