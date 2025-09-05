Ο Λιονέλ Μέσι πήρε θέση για το ενδεχόμενο παρουσίας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Ο Λιονέλ Μέσι, σε μία πολύ έντονα φορτισμένη συγκινησιακά βραδιά, απάντησε σε ένα «καυτό» ερώτημα μηνών.

Στον τελευταίο του επίσημο αγώνα με το εθνόσημο, σε γήπεδο της πατρίδας του, στο 3-0 της Αργεντινής επί της Βενεζουέλας για την 17η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, απάντησε στο ενδεχόμενο να είναι «παρών» στο επόμενο μεγάλο ραντεβού εθνικών ομάδων.

Que pedazo de gol mamita querida

Dejate de Joder es un escandalo



Tantos años pasaron para entender lo que es jugar al lado de Messi



Argentina 3 🇦🇷 vs Venezuela 0 🇻🇪



Vamos Argentina

Vamos Seleccion



🏆 #Eliminatorias2026



Gracias Messi

Gracias DIOS por estos pibes

🩵🤍🩵 pic.twitter.com/P1WAv6oPsQ — Argentinos Somos (@ArgentinoSomos) September 5, 2025

«Πολλές συγκινήσεις, γνωρίζοντας πως ήταν το τελευταίο εδώ με βαθμολογικό ενδιαφέρον. Έζησα πολλά σε αυτό το γήπεδο, καλά και όχι τόσο καλά, αλλά πάντα είναι χαρά να παίζω μπροστά στον κόσμο μας. Και φυσικά, ακόμα περισσότερο μετά από μια νίκη. Εδώ και χρόνια απολαμβάνουμε κάθε παιχνίδι. Είμαι πολύ χαρούμενος», τόνισε μετά το φινάλε, για να συμπληρώσει.

🐐 LIONEL MESSI 🇦🇷 CONFIRME QUE C’ÉTAIT SON DERNIER MATCH AVEC LA SÉLECTION… EN ARGENTINE !!! 🥹🤧



« 𝗣𝗢𝗨𝗩𝗢𝗜𝗥 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘𝗥 𝗗𝗘 𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗠𝗔𝗡𝗜𝗘̀𝗥𝗘, 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗖𝗘 𝗗𝗢𝗡𝗧 𝗝𝗘 𝗥𝗘̂𝗩𝗔𝗜𝗦… » 🤩pic.twitter.com/VLQ6gW1wpI — Actu Foot (@ActuFoot_) September 5, 2025

«Εννέα μήνες παιρνούν πολύ γρήγορα. Το ίδιο είπα και τότε. Το πιο λογικό είναι να μη φτάσω μέχρι εκεί. Όμως, είμαστε ήδη κοντά, έχω όρεξη και ανυπομονησία, αλλά όπως λέω πάντα, πηγαίνω μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι.

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο ματς, ο Αργεντινός σούπερ σταρ, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, λύγισε και δάκρυσε. Το ίδιο και κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, προσφέροντας μία ανατριχιαστική στιγμή, πλάι στους δύο γιους του.