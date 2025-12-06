Σε ρυθμούς Μουντιάλ 2026 κινείται τις τελευταίες ώρες οι ποδοσφαιρική υφήλιος αφού τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα έμαθαν τους αντιπάλους και το μονοπάτι τους.

Πόσο κρίμα αυτή η ταλαντούχα Εθνική ομάδα που μεγάλωσε απότομα τις προσδοκίες και κάπως έτσι τις «ψαλίδισε» να μην βρίσκεται έστω στη διεκδίκηση ακόμα μιας θέσης για το επερχόμενο Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά.

Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός της 4ετίας μετράει εβδομάδες πλέον, παίροντας μορφή την 5η του Δεκέμβρη. Το Παγκόσμιο Κυπέλλο των ρεκόρ σε συμμετέχουσες ομάδες και διοργανώτριες χώρες, μπήκε σε πρώτο πλάνο μετά την κλήρωση όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, αναφερόμενος στο ποδόσφαιρο και το misunderstanding των Αμερικανών με το NFL.

Παραδοσιακές δυνάμεις από όλο τον κόσμο, κάτοχοι του τροπαίου, πρωτοεμφανιζόμενοι και παρευρισκόμενοι από την 11η του Ιουνίου και έπειτα στα γήπεδα της Αμερικής, τα έβαλαν κάτω και σημείωσαν αγωνιστικές, μονοπάτια και πιθανές διασταυρώσεις. Εν αναμονή φυσικά των έξι θέσεων που βρίσκονται σε εκρεμμότητα και οι οποίες θα δοθούν μέσω μπαράζ.

Στο μεταξύ και μέχρι να πλησιάσει το καλοκαίρι όταν και θα μπει ο «βασιλιάς των σπορ» στην καθημερινότητα των ποδοσφαιρόφιλων και όχι μόνο, αξίζει κάποιος προληπτικός να ρίξει μια ματιά. Και σε περίπτωση που το κάνει, θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης για κατάκτηση στις δυνάμεις της Λατινικής Αμερικής αλλά όχι την Αργεντινή. Ο λόγος;

Τις επτά από τις προηγούμενες οκτώ φορές συνολικά που το Μουντιάλ διεξήχθη στην αμερικανική ήπειρο, πανηγύρισε και εθνική ομάδα της CONMEBOL συνομοσπονδίας. Πιο αναλυτικά…

1932 ➡️ Ουρουγουάη διοργανώτρια ➡️ Ουρουγουάη κατάκτηση

1950 ➡️ Βραζιλία διοργανώτρια ➡️ Ουρουγουάη κατάκτηση

1962 ➡️ Χιλή διοργανώτρια ➡️ Βραζιλία κατάκτηση

1970 ➡️ Μεξικό διοργανώτρια ➡️ Βραζιλία κατάκτηση

1978 ➡️ Αργεντινή διοργανώτρια ➡️ Αργεντινή κατάκτηση

1986 ➡️ Μεξικό διοργανώτρια ➡️ Αργεντινή κατάκτηση

1994 ➡️ ΗΠΑ διοργανώτρια ➡️ Βραζιλία κατάκτηση

2014 ➡️ Βραζιλία διοργανώτρια ➡️ Γερμανία κατάκτηση

Εξαίρεση στον κανόνα αποτέλεσε η πιο σύγχρονη περίπτωση της Γερμανίας που πρώτα έκανε… φύλλο και φτερό τη διοργανώτρια Βραζιλία στο «σπίτι» της με 7-1 και έπειτα σήκωσε το τρόπαιο στο εμβληματικό «Μαρακανά» κόντρα στην Αργεντινή στην παράταση, χάρις το εξαιρετικό γκολ του Μάριο Γκέτσε.

Η «αλμπισελέστε» η οποία τα κατάφερε οκτώ χρόνια αργότερα στην Αραβία σε εκείνον τον απίθανο τελικό κόντρα στη Γαλλία και θα μπει στο επερχόμενο Μουντιάλ για να υπερασπιστεί τα «σκήπτρα» της, λίγο πριν δύσει το άστρο του σούπερ σταρ της, Λιονέλ Μέσι.

Για να συμβεί βέβαια αυτό, πρέπει να μην την πατήσει όπως οι τρεις από τις προηγούμενες τέσσερις, πρωταθλήτριες ομάδες. Πρώτο «θύμα» που απογοήτευσε ως κάτοχος του τροπαίου ήταν η Ιταλία το 2010 στη Νότιο Αφρική, τερματίζοντας στην τελευταία θέση του φαινομενικά βατού γκρουπ της με Σλοβακία, Παραγουάη και Νέα Ζηλανδία.

Εκτός διεκδίκησης από νωρίς έμειναν 4 χρόνια αργότερα και οι Ισπανοί αφού είδαν τη Χιλή και την Ολλανδία να τους προσπερνούν. Το πάθημα της «φούρια ρόχα» δεν έγινα μάθημα για τους Γερμανούς που τερμάτισαν στον πάτο του ομίλου τους με Μεξικό, Σουηδία και Νότια Κορέα.

Αντίθετα, σαφώς πιο υποψιασμένη ήταν η Γαλλία στην τελευταία διοργάνωση που λίγο έλειψε να κάνει και το back-to-back, όμως η παρέα του Μέσι και του Ντι Μαρία είχε αντίθετη άποψη.