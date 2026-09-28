Όλοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλος σκόρερ είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Ωστόσο, αυτά που κάνει με την εθνική Νορβηγίας ξεπερνούν τις… ανθρώπινες ικανότητες.
Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι, όταν φοράει το εθνόσημο στο στήθος είναι -σχεδόν- πάντα «σεληνιασμένος».
Και όταν κανείς βλέπει τα νούμερά του σίγουρα θα έχει στο μυαλό του: «μα καλά, αυτός είναι άνθρωπος ή ρομπότ;»
Έρλινγκ Χάαλαντ, είσαι σίγουρα άνθρωπος;
Παρά το νεαρό της ηλικίας του ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει μπει ήδη με «χρυσά γράμματα» στα βιβλία της Νορβηγίας.
Ο 26χρονος επιθετικός έχει προλάβει να παίξει όλα κι όλα 57 ματς με την εθνική του ομάδα.
Παρ’ όλα αυτά, οι επιδόσεις του μόνο κάτι τέτοιο δεν δείχνουν. Πόσα φορές έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα;
Συνολικά 65! Κι όμως, έχει οκτώ περισσότερα γκολ από ότι η εμφανίσεις του. Αν προσθέσουμε και τις ασίστ του θα δούμε πως έχει συνολικά 72 συμμετοχές σε τέρματα της ομάδας του!
Δηλαδή, με λίγα λόγια ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει 1.1 γκολ ανά ματς ή αλλιώς 1.2 συμμετοχές σε τέρματα της ομάδας του ανά παιχνίδι!
Και μετά είναι να μην απορείς, για το αν είναι άνθρωπος ή εξωγήινος;