Ώρες-ώρες είναι να απορείς με τον Έρλινγκ Χάαλαντ για το αν είναι άνθρωπος βλέποντας τα νούμερά του με την εθνική Νορβηγίας!

Όλοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλος σκόρερ είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Ωστόσο, αυτά που κάνει με την εθνική Νορβηγίας ξεπερνούν τις… ανθρώπινες ικανότητες.

Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι, όταν φοράει το εθνόσημο στο στήθος είναι -σχεδόν- πάντα «σεληνιασμένος».

Και όταν κανείς βλέπει τα νούμερά του σίγουρα θα έχει στο μυαλό του: «μα καλά, αυτός είναι άνθρωπος ή ρομπότ;»

🤖🇳🇴 65 goals in 57 games with Norway for Erling Haaland. pic.twitter.com/RDX680IS2y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2026

Έρλινγκ Χάαλαντ, είσαι σίγουρα άνθρωπος;

Παρά το νεαρό της ηλικίας του ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει μπει ήδη με «χρυσά γράμματα» στα βιβλία της Νορβηγίας.

Ο 26χρονος επιθετικός έχει προλάβει να παίξει όλα κι όλα 57 ματς με την εθνική του ομάδα.

🚨 Another day, another Erling Haaland goal. This time against Portugal. 🇳🇴🤖



Haaland’s record for Norway is completely ridiculous:



🥇 Erling Haaland — 65 goals in 57 caps (1.14 per game)

🥈 Sándor Kocsis — 75 in 68 (1.10)

🥉 Gerd Müller — 68 in 62 (1.10)



The best… pic.twitter.com/VwMbhxveWR — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 27, 2026

Παρ’ όλα αυτά, οι επιδόσεις του μόνο κάτι τέτοιο δεν δείχνουν. Πόσα φορές έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα;

Συνολικά 65! Κι όμως, έχει οκτώ περισσότερα γκολ από ότι η εμφανίσεις του. Αν προσθέσουμε και τις ασίστ του θα δούμε πως έχει συνολικά 72 συμμετοχές σε τέρματα της ομάδας του!

Δηλαδή, με λίγα λόγια ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει 1.1 γκολ ανά ματς ή αλλιώς 1.2 συμμετοχές σε τέρματα της ομάδας του ανά παιχνίδι!

Και μετά είναι να μην απορείς, για το αν είναι άνθρωπος ή εξωγήινος;