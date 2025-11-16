Θα έχουμε συμπαίκτες του Ζιντάν και Εμπαπέ στην Αλγερία;
Μπορεί ο Ζινεντίν να έχει αποσυρθεί εδώ και πολλά χρόνια και ο Κιλιάν να «μαγεύει» στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, δύο πολύ στενά τους άτομα πολύ πιθανό να παίζουν μαζί το επόμενο διάστημα.
Η Αλγερία πριν από λίγες εβδομάδες είχε ανακοινώσει πως ο Λούκα Ζιντάν θα είναι πλέον στη διάθεσή της! Μπορεί στις μικρές ηλικίες να φορέσε τη φανέλα της Γαλλίας, αλλά ποτέ δεν έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα.
Για αυτό και αποφάσισε να «αλλάξει σημαία» και μάλιστα πριν από έναν μήνα έκανε και το ντεμπούτο του με τη νέα του εθνική!
Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η χώρα της Αφρικής θέλει να κάνει δικό της και τον Ίθαν Εμπαπέ! Προφανώς δεν μιλάμε για απλή συνωνυμία με τον «σταρ» της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά για τον αδερφό του!
Έναν 18χρονο ποδοσφαιριστή, που αυτή τη στιγμή είναι στη Λιλ και σύμφωνα με το «WinWin» η Αλγερία έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της, για να τον προσθέσει στο ρόστερ της!
Κι αυτό, γιατί δεν έχει παίξει ποτέ στην πρώτη ομάδα της Γαλλίας! Τελική απόφαση δεν υπάρχει, αλλά το σενάριο να έχουμε έναν «Εμπαπέ» και έναν «Ζιντάν» συμπαίκτες σε εθνική ομάδα, μόνο απίθανο δεν είναι.
Αναλυτικά, τι αναφέρει το «WinWin»:
«Μια ιδιωτική πηγή αποκάλυψε στο WinWin ότι η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αλγερίας στοχεύει να συμπεριλάβει τον αδελφό του Κιλιάν Εμπαπέ στην εθνική ομάδα της Αλγερίας το επόμενο διάστημα, σε μια τολμηρή και στρατηγική κίνηση παρόμοια με αυτήν που έκαναν με τον γιο του θρύλου του γαλλικού ποδοσφαίρου, Ζινεντίν Ζιντάν».