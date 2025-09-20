Ο γιος του Ζινεντίν Ζιντάν αποφάσισε να «αλλάξει» σημαία. Αν και στις μικρές ηλικίες είχε παίξει στη Γαλλία, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην εθνική Αλγερίας.

Θα δούμε τον Ζιντάν στην Αλγερία; Μπορεί όχι τον Ζινεντίν, αλλά θα παρακολουθήσουμε τον Λούκα!

Κι όμως, ο γιος του «Ζιζού» στα 27 του αποφάσισε να «αλλάξει» σημαία και πλέον θα παίζει με τα χρώματα της χώρας της Αφρικής.

Όλοι οι γιοι του Ζινεντίν Ζιντάν ακολούθησαν τα… βήματά του. Προφανώς, και δεν έχουν καταγράψει την καριέρα του πατέρα τους, αλλά διαγράφουν τη δικιά τους πορεία στα γήπεδα του ποδοσφαίρου.

🚨 OFFICIEL



Luca Zidane est international ALGÉRIEN 🇩🇿 pic.twitter.com/cvTEgeLr9t — JDZ Football (@JDZFootball) September 19, 2025

Ο Λούκα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος γιος της οικογένειας. Από πολύ μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο. Παίζει ως τερματοφύλακας και έχει περάσει από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μάλιστα, μπόρεσε να καταγράψει και δύο συμμετοχές, κάτω από τα δοκάρια της «βασίλισσας». Αυτή τη στιγμή είναι στη La Liga 2 και τη Γρανάδα.

Ωστόσο, ποτέ δεν μπόρεσε να παίξει σε επίσημο ματς με την εθνική Γαλλίας και για αυτό αποφάσισε να «αλλάξει».

🇫🇷🇩🇿 Luca, le fils de Zinédine Zidane, a choisi de représenter l’Algérie. (Le Parisien) pic.twitter.com/x4qgx65qXw — AlertesInfos (@AlertesInfos) September 19, 2025

Όλοι γνωρίζουμε, πως ο Ζινεντίν Ζιντάν έχει καταγωγή από την Αλγερία. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον γιο του να «αλλάξει» σημαία και από εδώ και πέρα θα είναι στην ομάδα της Αφρικής!

Κι όμως, μπορεί να είχαμε συνηθίσει την οικογένεια Ζιντάν, με τα χρώματα της Γαλλίας. Ωστόσο, ο Λούκας έκανε… στροφή 360 μοιρών στα 27 του και θα μας «χαρίσει» διαφορετικές «εικόνες».